Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (420-411)

#419: René Vignal

Il existe peu de personnages comme René Vignal dans le football français. Sa disparition en novembre 2016 a été un beau moyen pour les plus jeunes pour découvrir que Grégory n'était sans doute pas le Vignal le plus connu du championnat. La vie du jeune René a peut-être basculé à ses 15 ans quand le jeune attaquant découvre un autre poste sur le terrain. « Un jour, le gardien de l’équipe première a eu un problème avec les gendarmes, racontait-il à So Foot. C’était pour un vol de bois, donc je l’ai remplacé. Et il s’est avéré que dès le premier match officiel, ça a très bien marché. C’est le destin : si le gars n’avait pas volé du bois, je n’aurais pas fini dans les bois ! » Un sens de la formule et un certain talent dans les cages, où le gaillard ne craignait rien ni personne. Vignal préférait généralement laisser ses gants aux vestiaires pour entretenir un style qui ferait passer Anthony Lopes pour un agneau. Au menu, des sorties kamikazes la tête la première dans les pieds de adversaires et des plongeons extravagants. « Je jouais comme un avant-centre dans les buts, au pif » , assumait-il dans Le Monde.

Un gardien à part, lancé dans le grand bain à Toulouse puis arrivé en pleine lumière dans la capitale, au Racing Club de Paris, où il passe huit années avec, en récompense, une place en équipe de France pour succéder à son idole Julien Darui. Dix-sept sélections, dont une marquante à vie, face à l'Écosse, grâce à un arrêt spectaculaire sur penalty qui lui confère le surnom de « Français volant » . L'histoire pourrait être belle si la suite n'avait pas ressemblé à une improbable descente aux enfers. Celle-ci débute sûrement en 1954 quand une vilaine blessure le prive de Coupe du monde et l'oblige à mettre un terme à sa carrière, à 27 ans seulement.

Belmondo, braquages et prison

Place aux emmerdes pour le grand René, déjà habitué au monde de la nuit et aux soirées mondaines à Pigalle lors de ses années parisiennes, où il côtoie Yeso Amalfi, Jean-Paul Belmondo, Maurice Chevalier, Vincent Auriol et d'autres célébrités. « Ce n’est pas présomptueux, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas un jour sans un article sur moi » , disait-il. Il lance sa deuxième vie en achetant une propriété dans le Sud avec son épouse avant de divorcer et de multiplier les boulots : vendeur pour les apéritifs Martini et les champagnes Ruinart, gérant d'un bistrot dans l'Hérault et se trouvant même à l'origine d'un business de machine à sous. Surtout, celui qui traîne avec les frères Antoine et Barthélémy Guérini, des célèbres gangsters marseillais, entre autres voyous, participe à une série de braquages dans les années 1960, vingt-sept très précisément (il en a reconnu quatre) pour un montant dérobé estimé à 65 millions de francs.

Vignal se défend en assurant n'avoir jamais fait usage de violence durant ces braquages à mains armés pour lesquels il se fait pincer et se voit condamné à quinze ans de réclusion criminelle, le 7 octobre 1971, au terme d'un procès pendant lequel Albert Batteux, Raymond Kopa et Just Fontaine viennent témoigner en sa faveur à la barre. « Je prends quinze ans. On était cinq et il y en a qui prennent cinq ans, trois ans. Et moi, quinze. Pourquoi ? Parce que je m’appelle René Vignal, que je suis le gardien de l’équipe de France » , expliquait-il. René Vignal aura passé dix ans en détention jusqu'à sa libération en 1978, puis s'est rangé des voitures en s'installant en banlieue toulousaine, où il suivait encore un peu l'actualité du ballon rond. « Malheureusement, le football d’aujourd’hui n’est plus celui que j’ai vécu, regrettait-il dans des propos rapportés par Le Monde. Moi, c’était un football champagne, pétillant, où l’on décidait de marquer trois buts si l’on en encaissait deux. Le spectacle était plus agréable pour les spectateurs. Pour les gardiens de but, c’était moins drôle. »