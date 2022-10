Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (410-401)

#407: Marc Berdoll

Premier match pro à 17 ans, en août 1970. Premier but trois mois plus tard, à Geoffroy-Guichard. Marc Berdoll est parti vite, très vite. Précoce, l'attaquant du SCO plante 29 buts en 1973-1974, à tout juste 20 ans, et sans tirer aucun penalty. Seul Carlos Bianchi se montre plus efficace cette saison-là avec 30 buts. Berdoll devient même le plus jeune joueur à inscrire un quadruplé, contre Saint-Étienne, s'il-vous-plaît, en marquant du gauche, du droit et de la tête. « Curko me regardait en bête noire à l'époque puisque je lui avais fait encaisser non moins de 7 buts dans la même saison » , confiait-il, pas peu fier, sans manquer de souligner le rôle de ses fournisseurs lors d'un entretien pour France Football : « Je devais beaucoup à Jean-Marc Guillou qui, quatre ou cinq fois par match, m'envoyait de si bonnes balles que je me présentais seul devant le gardien adverse. Des balles soudaines... et en ce qui concerne la précision, pas besoin de vous faire un dessin à propos de Jean-Marc. » Il faudra attendre un certain Kylian Mbappé pour voir son record du quadruplé le plus précoce tomber. Angers ne joue pas les premiers rôles, et Berdoll suit son club jusqu'en D2. Mais l'un et l'autre rebondissent. « Il a prouvé ce soir qu'il était un avant-centre de classe internationale » , dira Michel Hidalgo au terme d'une victoire en amical sur le Brésil, le 1er avril 1978. Quelques mois plus tard, l'attaquant, désormais à l'OM, marquera contre la Hongrie lors du Mondial. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en 1985 alors qu'il joue à Orléans, « le p'tit Marc à Trélazé » a raccroché les crampons avec un total de 102 buts en D1. Tireur d'élite.