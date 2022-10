Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (400-391)

#392: Claude « Coco » Michel

Plus de 400 matchs avec son seul et unique club, l'En Avant, dont 229 en première division : si un joueur symbolise le club costarmoricain, c'est bien Claude « Coco » Michel, lui qui est pourtant né à Carhaix-Plouguer, de l'autre côté de la frontière finistéro-costarmoricaine, et qui se voyait finir éducateur sportif. Rattrapé par le monde pro, formé à Guingamp et toujours resté fidèle à son club (pour en être encore aujourd'hui le joueur le plus capé), le milieu défensif y a vécu deux montées dans l'élite (avec le statut de meilleur joueur de D2 en 1999 selon France Football)... Et autant de descentes vers l'antichambre. En mai 1995 après une interception et un rush en solitaire, il est d'ailleurs l'auteur du but historique, contre Toulouse, qui permet à la formation bretonne de s'inviter en D1 pour la première fois de son histoire. Avec Guingamp, le champion du monde militaire (aux côtés de Vikash Dhorasoo et Olivier Dacourt, sous les ordres de Roger Lemerre) connaîtra également l'Europe et la finale malheureuse de la Coupe de France en 1997 contre Nice (il rate le dernier tir au but), symbolisera plus que tout autre la générosité de cette équipe toujours prête à jouer les poils à gratter. Et il sera bien sûr de la troupe qui accrochera la septième place de Ligue 1, en 2002-2003 avec Stéphane Carnot, Ronan Le Crom, Christophe Le Roux, Néstor Fabbri, Cédric Bardon mais surtout la paire Malouda-Drogba. « Sur mon dernier match, j'ai eu droit à une sortie magnifique, nous racontait en 2012 celui qui n'a jamais réussi à trouver le chemin des filets en première division. Ça m'a permis de tirer un trait sur ma carrière. J'ai pu faire d'une belle façon le deuil de ma carrière. Quand tu joues ton ultime match dans un Roudourou plein, avec 17 000 spectateurs pour un dernier match de championnat de Ligue 2 contre Grenoble, c'est fort. » Guingamp symbolisera toujours ce village d'irréductible Gaulois ; et pour l'éternité, Coco Michel, maillot floqué numéro 6 et brassard accroché au biceps, sera son Astérix.