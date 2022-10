Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (390-381)

#382: Santiago Santamaria

« Quelle joie vous me faites, oh, si vous saviez ! Je vais immédiatement jeter un œil sur internet. Cela fait une éternité que j’attends ça, je n’y croyais plus. Je suis le dernier de la colonie argentine à être parti. Vous n’imaginez pas à quel point la descente m’a affecté » : lorsqu'on lui apprenait la remontée du Stade de Reims, en mai 2012, un peu plus d'un an avant son décès à 60 ans, José Santiago Santamaría était aux anges. Et pour cause : l'ailier (futur international) argentin avait porté les couleurs champenoises pendant six ans, dont cinq en première division, disputant plus de 140 matchs pour 41 réalisations dans l'élite française, en plus d'être le premier buteur de la finale de Coupe de France 1977 (avec sa célébration, accroché aux filets), finalement perdue face à Sainté (2-1). Le combatif attaquant, chouchou d'Auguste-Delaune, ne connaîtra malheureusement aucun titre en France (une cinquième place en 1975-1976 pour meilleur classement). « Santiago Santamaría faisait partie des idoles de ma jeunesse. Le voir partir est forcément triste. Il restera un des joueurs marquants de l'histoire du Stade de Reims » , lâchait Jean-Pierre Caillot au moment de la disparition de l'ancien des Newell's Old Boys. Pas sûr que Baptiste puisse en dire autant.