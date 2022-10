Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (380-371)

#379: Louis Cardiet

Le latéral gauche a terminé sa carrière au sein du tout jeune Paris Saint-Germain, mais c'est sa grande décennie au Stade rennais, avec lequel il a soulevé deux fois la Coupe de France, qui caractérise le capitaine historique du club breton. Ce Finistérien de naissance aurait pourtant pu passer à côté de ce mariage sportif, comme il l'expliquait dans un entretien accordé à Rouge Mémoire : « Un jour, François Pleyer, qui était dirigeant du Stade rennais, est venu me voir à Lorient et m’a demandé de rejoindre Rennes. Je ne suivais pas du tout le football professionnel. Je travaillais à Lorient comme peintre en lettres. Je faisais les enseignes sur les vitrines, les camions. Les dirigeants Rennais sont d’abord venus voir mes parents. Mon père n’était pas trop favorable à ce que je devienne footballeur professionnel. Il ne savait pas trop où cela allait me mener alors que j’avais un bon boulot à Lorient et que je n’avais jamais joué au football avant, à part tard au FC Lorient. Mon patron de l’époque, René Duval, était un fanatique de football. Quand il a appris que le club voulait m’avoir, c’était comme si c’était lui qui partait jouer en professionnel à Rennes. Il m’a dit que si ça ne se passait pas bien, il me reprendrait dans son entreprise à Lorient. C’est lui qui a convaincu mes parents de me laisser partir au Stade rennais. »

Il disputera finalement plus de 300 matchs en rouge et noir, se baladant dans son couloir gauche, sans souvent marquer, mais en restant essentiel dans le jeu de l'équipe. « Je ne pensais pas à marquer. Par contre, j’ai amené beaucoup de buts. Mais j’aurais pu en marquer beaucoup plus en étant encore davantage offensif mais ce n’était pas notre but à cette époque-là. J’étais plus concentré sur la défense que sur l’attaque, posait-il. J’aimais bien aussi donner des bons ballons, notamment à Daniel Rodighiero à qui j’en ai beaucoup donné et à Marcel Loncle. J’aimais bien déborder pour centrer en retrait. Mais je me replaçais aussitôt. Surtout que j’étais physique : je pouvais aller devant à fond la caisse et revenir me replacer immédiatement en défense. Rarement, j’allais au charbon dans la surface de réparation. » Loulou est décédé en avril 2020, laissant un grand vide chez les anciens à Rennes, comme ce supporter qui avait pris la plume pour écrire à Ouest-France en apprenant la disparition du capitane rennais : « Il était élégant et athlétique. Il fut carrément héroïque en demi-finale de la Coupe de France de 1971 face à Magnusson et l’OM de Skoblar, que Marcel Aubour allait désespérer aux tirs au but. Bien sûr, avec d’autres postiers, je suis allé au stade de Colombes en 1971 pour la finale. Quelle aventure ! Dans le train, à Montparnasse et dans le stade… Et quel retour avec la réception à la mairie de Rennes (30 000 personnes). Et des scènes qu’on ne peut pas raconter au Centre-Bar. Oui, j’ai été heureux grâce au Stade Rennais avec son capitaine historique Louis Cardiet. »