Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (370-361)

#364: Laurent Di Lorto

Laurent Di Lorto a laissé un souvenir impérissable, partout où il est passé. Autant à Martigues, où il est né et a défendu les couleurs sang et or, qu'à Marseille et à Sochaux. « (L'OM) était venu pour prendre le demi-centre de Martigues, (Marius) Pignatel. Et ils ont vu Di Lorto. "Et le petit goal, il ne veut pas venir lui ?" Lui, il a dit oui » , racontait Paul Lombard, maire de la commune martégale de 1969 à 2009. C'est comme ça que Di Lorto débarque sur la Canebière, et se fait une place au soleil. Devant le président de la République et plus de 40 000 spectateurs, il dispute et remporte la finale de la Coupe de France en 1935, aux dépens de Rennes (3-0). « Contrairement à la plupart des autres gardiens, qui restaient sur leur ligne et qui attendaient que le ballon arrive, il considérait que les 18 mètres étaient son royaume. Il devait être le patron dans ses 18 mètres » , analysait Paul Pecchi, autre portier martégal. Un style qui fera sa renommée et sa réussite, jusqu'à devenir champion de France en 1938 avec Sochaux, avec qui il s'offre une autre Coupe, en 1937. « Laurent Le Magnifique » formera même, avec Étienne Mattler et Hector Cazenave, ce qui sera appelé la Ligne Maginot de l'équipe de France et du FCSM. Bien plus solide que l'originale.