Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (360-351)

#357: Paul et Noël Sinibaldi

La famille Sinibaldi est incontournable dans l'histoire du championnat de France. Les sept enfants de Joseph et Toussainte, qui ont quitté la Corse en 1929, n'ont pas tous fait carrière dans le football, mais les trois fils ont indéniablement laissé leur empreinte, chacun à leur manière et à des degrés différents. La saison 1948-1949 est à marquer au fer rouge et blanc chez les Sinibaldi, les trois frangins Pierre, Paul et Noël évoluant ensemble sur la pelouse à quatre reprises et remportant la D1 avec le Stade de Reims. Si Pierre arrivera plus tard dans ce top, l'heure est venue de rendre hommage aux deux autres. Noël n'aura lui pas beaucoup joué dans l'élite, où l'attaquant marque quelques buts, avant de poursuivre sa route à l'échelon inférieur. Il n'était cependant pas question de le laisser de côté dans ce top 1000.

Paul, lui, est un monument du Stade de Reims. Avant sa disparition en 2018, le Corse volant, son surnom, était le doyen des internationaux français. Il reste considéré comme l'un des pionniers du grand Reims, contribuant grandement au règne champenois sur la D1 et glanant trois titres de champion en près de 300 matchs dans l'élite. Il avait même joué un rôle déterminant dans le tout premier sacre rémois en signant une parade extraordinaire à la dernière minute de l'ultime match de la saison à Sète, celui du grand bonheur. Paul Sinibaldi était le roi des arrêts réflexes et des parades bluffantes sur sa ligne, un gardien spectaculaire, et un joueur capable de jouer... ailier droit. En effet, en 1951, il est victime d'une fracture du cubitus en plein match après un choc avec un attaquant rennais et laisse ainsi sa place dans la cage à l'attaquant Abraham Appel pour terminer la partie... dans le champ. « Un ailier droit entreprenant, puissant et excellent shooteur » , écrira même France Football pour parler de cet intérim apparemment réussi. Mais c'est bien avec des gants aux mains que le grand ami de Raymond Kopa - dont le fils était son filleul - fêtera son unique sélection contre la Belgique. En 1956, il sera finalement contraint de mettre un terme à son histoire avec Reims lors d'une tournée en Indonésie. Dans la légende, pour toujours.