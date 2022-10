Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (350-341)

#346: Jean-Pierre Bosser

Pour les amoureux des statistiques, Jean-Pierre Bosser est connu comme étant le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs en D1 avec Brest (180 rencontres). Mais pour les esthètes, Bobosse a construit sa légende un soir de février 1986 lors d’un match entre Brest et Toulon. Alors dans le Var, Pascal Olmeta sort de sa surface comme à son habitude, crochète deux joueurs et envoie un ballon devant que JPB récupère et catapulte 60 mètres plus loin dans le but adverse. Une action préparée à la causerie comme il l’avait confié à l’époque après la rencontre : « Avant le match, Robert Dewilder (coach de Brest, NDLR) avait fait allusion aux sorties aventureuses d'Olmeta. J'ai pu l'amortir et bien que je n'avais pas la notion exacte de la distance, je me croyais dans le rond central, j'ai tenté ma chance instantanément. C'est sans conteste le but le plus beau et le plus surprenant que j'ai réussi depuis le début de ma carrière et je ne suis pas près d'en remettre un comme celui-là ! » Jusqu’à la fin de sa carrière, l’homme capable de jouer à tous les postes de la défense a vu ses coéquipiers - Henri Zambelli lui envoyant un « Hé Bobosse! Maintenant, quand tu vas tirer les 6 mètres, les autres feront un mur ! » - et ses supporters lui rappelaient sans cesse ce geste : « Certains supporters m'appellent maintenant le "Pelé blanc" ! Souvent, quand j'ai le ballon, même dans mon propre camp, j'entends des supporters qui crient : "Bobosse, tire ! Mets-nous en un maintenant de 65 mètres !" » Et dire que cinq ans plus tôt, Jean-Pierre Bosser s’est fait tirer dans la jambe au fusil de chasse à la suite d’une soirée en boîte de nuit qui a dégénéré. De quoi expliquer pourquoi Bobosse a pu envoyer une telle sacoche : il avait du plomb dans la jambe.