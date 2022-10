Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (340-331)

#340: François Heutte

Fut un temps à Paris où ce n’était pas le PSG qui dépensait sans compter, mais plutôt les Bleus et Blanc du Racing Club. À la fin des années 1950, on parle encore en francs, mais les sommes déboursées par le club de la capitale sont folles pour l'époque. Si le PEL est craqué pour poser 26 millions de francs sur l’Ivoirien Tokpa et en faire le joueur le plus cher de l’histoire, le Racing n’en a pas oublié d’en poser 16,25 de plus pour s’attacher les services d’un attaquant de poche isarien qui s’était déjà fait un nom dans le Nord, au LOSC. Pendant deux ans et après s’être révélé en D2 à Rouen avec une dernière année à douze buts, François Heutte a fait les beaux jours des Dogues, faisant trembler les filets à 22 reprises en deux saisons et notamment une fois en moins d’une minute lors d’un derby face à Lens en 1958.

Et bien en a pris au Racing de mettre le petit François dans sa hotte pour un petit paquet de biff’ car le Parc des Princes va être témoin de l’éclosion de son attaquant, et ce, dès sa première saison avec treize buts. C’est d’ailleurs à l’issue de cet exercice qu’il honorera deux de ses neuf sélections en Bleu lors du premier Euro de l’histoire en 1960. Cerise sur le gâteau, ses deux buts (en deux matchs car il n’y avait que quatre équipes engagées) dans la compétition le placent en co-meilleur buteur. François Heutte a poursuivi sur sa lancée, faisant partie de la machine de guerre offensive du Racing Paris, composée notamment du Polonais Cisowski, meilleure attaque du championnat de 1959 à 1962 et détenant toujours le record avec 118 banderilles plantées en l’année 1959. Le seul regret qu’Heutte pourra avoir de ses cinq saisons à Paris restera les deux titres manqués d’un rien : en 1961, lorsqu'un nul fait tout capoter à la dernière journée, et la saison suivante, quand les Bleu et Blanc perdent le titre au goal average pour un seul but.

Le buteur poursuivra ensuite sa route en D1, arpentant Saint-Étienne, revenant à Lille ou passant par Reims. Cela avant de finir sa carrière dans sa deuxième maison qui avait pris une sacrée claque depuis son départ, rétrogradée au niveau amateur jusqu’en Division d’honneur au niveau amateur (4e niveau). Son retour chez le rebaptisé Racing Club de France au début des années 1970 redonne des couleurs à son équipe qu’il ramène en D3. Le jeu est terminé pour Heutte, il peut raccrocher les crampons à 34 ans en laissant derrière lui 97 buts en 155 matchs de D1.