Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (330-321)

#330: Olivier Rouyer

Ils sont peu à avoir eu l’honneur d’organiser leur jubilé à Marcel-Picot. Il y a eu Michel Platini, qui avait ramené Maradona et Pelé pour l’occasion en 1988, mais un certain Olivier Rouyer y a aussi goûté en 2011. Car oui Bruno Cheyrou, « la Rouille » a joué au foot avant d’être journaliste de sport et désormais chroniqueur dans L’Équipe du soir. Et puis il était plutôt habile d’ailleurs, à en croire ses dix-sept sélections en équipe de France. Si l’ailier a eu droit à sa Last Dance à Marcel-Picot auprès de Zidane et Noah ou encore de DD, c’est tout bonnement parce qu'il est une figure inamovible des débuts professionnels de l’ASNL.

Surnommé « la Flèche » pour sa folle vivacité, le Nancéien pur jus a déployé ses ailes dans la fameuse génération du « Lycée Papillon » formée avec Cloët, Curbelo ou Raczynski. Formé au club, il lance véritablement sa carrière en blanc et rouge en 1975-1976 où il marque à huit reprises. Le petit gabarit d’1,70 mètre pour 68 kilos déménage tout sur son passage les trois années suivantes, plantant quatorze, seize et onze pions grâce au concours de Platini : « J'aimais faire des appels en profondeur, pour que Michel me passe le ballon » , racontait-il dans Libé. Son grand ami qui va lui offrir, ainsi qu’à tout le peuple nancéien, son premier titre sur la scène nationale : la Coupe de France 1978, remportée face à Nice.

Même le départ du Roi Michel pour Sainté ne freine pas la cadence de la flèche, bien décidé à poursuivre sur sa lancée. C’est finalement son départ pour Strasbourg qui va marquer, à 26 ans, le début de sa descente. Des blessures et notamment une fracture du tibia viennent le ralentir pour ses trois dernières saisons, clôturant une aventure de dix ans et 84 buts en D1 lorsqu'il s’envole pour Lyon, alors à l'étage inférieur. Une carrière de joueur terminée assez tôt finalement, malgré une décennie passée en D1. Une impression qui se répètera également quand il passera entraîneur, accusant les clubs de ne pas vouloir faire appel à lui à cause de son homosexualité, assumée, mais non révélée au grand public à l’époque. Il sera finalement le premier joueur de foot français à faire son coming-out, en 2008, profitant depuis de la parole donnée sur les plateaux pour se poser en fervent défenseur de la cause.