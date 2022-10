Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (320-311)

#311: Yves Boutet

Qui a dit que les attaquants étaient rois ? Pas Yves Boutet, en tout cas. En plus d'être le joueur le plus capé de l'histoire du Stade rennais, il aura été un défenseur intraitable et incontournable en première division. « Je voulais être à tout prix sculpteur ébéniste. Mon grand-père était charpentier, j’adorais le bois. Mes parents m’ont alors dit qu’ils allaient me trouver du boulot. Un jour, mon père arrive et me dit : "mon petit bonhomme, dans le bois aujourd’hui c’est la catastrophe, il n’y a plus de débouchés, on ne parle plus que de béton, de ferraille, il n’est pas question que tu ailles dans le bois. Je t’ai trouvé un boulot : tu vas rentrer comme typographe.", expliquait-il à Rouge Mémoire. Moi je me demandais ce que c’était que ça. C’était l’imprimerie et je suis rentré comme apprenti dans une boîte rennaise. »

Boutet a été de la première Coupe de France du club breton, et aura respecté son rôle de défenseur à merveille jusqu'à ne marquer qu'un seul but tout au long de carrière : « Il paraît oui, mais je ne m’en rappelle même pas. Non ce n’est pas un regret. À l’époque, les arrières restaient derrière. On ne montait pas. Il y avait deux milieux de terrain, deux demis, deux inters, ils étaient à quatre au milieu de terrain et deux attaquants, et nous derrière on ne bougeait pas. À Nantes en 1964 (NDLR : le 22 novembre 1964 : Nantes - Rennes : 2-3), j’ai quand même failli marquer. En seconde mi-temps, je me retrouve seul et je vais vers le gardien de but, mais je n’avais pas l’habitude donc je rate. » Peu importe, ce n'est pas ce que l'on demandait à Yves Boutet.