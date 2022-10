Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (310-301)

#308: Abdelaziz Ben Tifour

Membre essentiel du Onze de l'indépendance algérien, Abdelaziz Ben Tifour l'a tout autant été pour la première division française. À Nice, Troyes ou Monaco, l'enfant de Hussein-Dey a effectivement écrit sa légende d'excellent manieur de ballon, et d'homme d'honneur.

Débarqué sur la Côte d'Azur en 1948, Ben Tifour devient d'entrée un titulaire indiscutable sous les ordres d'Anton Marek. Un baptême du feu réussi, avant la consécration. En 1951 et 1952, Nice fait en effet le triplé, avec deux titres de champion de France (1951 et 1952) et une Coupe de France (1952). Les premiers sacres de l'histoire du club rouge et noir. S'accumuleront alors 133 rencontres jusqu'en 1953 et quelques capes en Bleu (quatre). À la surprise générale, le relayeur choisit pourtant de rejoindre la D2, à Troyes, aux côtés de Pietro Landi et Georges Césari.

Deux saisons, une pour la montée, l'autre pour le maintien en barrages, suivies d'un nouveau départ, cette fois à Monaco. Son dernier mouvement dans l'Hexagone. Les 98 matchs qu'Abdelaziz Ben Tifour disputera en rouge et blanc sont effectivement éclipsées par son départ précipité vers Tunis, aux côtés de Rachid Mekhloufi et Mustapha Zitouni, entre autres, avec qui il participera à la création de l'équipe du FLN : « Ben Tifour était le plus engagé, nous racontait Amar Rouaï, son compatriote.. Un grand monsieur qui était le seul d’entre nous à être un véritable activiste du FLN. Comme c’était une star, il profitait de sa notoriété pour cacher des armes dans le coffre de sa voiture et leur faire passer la frontière franco-italienne afin de les remettre à d’autres membres du FLN. » Monsieur Méditerranée.