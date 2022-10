Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (300-291)

#294: Anthony Réveillère

Cinq titres, deux coupes de France, cinq Trophées des champions : le palmarès d'Anthony Réveillère avec l'Olympique lyonnais se suffit à lui-même. Le latéral aura été un personnage important des grandes années du club rhodanien, où aura passé dix bonnes années, après son éclosion dans son club formateur le Stade rennais : « Lyon, c'est la plus belle période, nous confessait-il en 2015. On alliait le plaisir à notre métier. Prendre du plaisir dans le jeu, les résultats et les titres... [...] Je me suis rendu compte depuis mon départ il y a deux ans de toute la reconnaissance des gens qui gardent cette période en souvenir. [...] On s'est rendu compte de ce que l'on avait fait quand on a cessé d'être champion. Mais on l'avait quand même bien fêté. Les saisons s'enchaînent : on savoure l'instant T, ensuite on a les vacances, puis il faut passer à la nouvelle saison. Après 2008, quand on a cessé d'être champions et qu'on a gagné seulement une Coupe de France, on ressentait le manque en voyant les autres célébrer le titre. On avait toujours soif de titres, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile ce que l'on avait réalisé. »

Et ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que son aventure lyonnaise aurait pu s'arrêter dès 2008, après le tout dernier titre de champion : « J'avais une proposition de la Fiorentina cet été-là (2008), et je voulais partir [...]. J'avais eu une saison difficile, j'avais été baladé à droite et à gauche dans le cadre d'un turn-over avec François Clerc, et cela ne me convenait pas. Je m'étais pas mal embrouillé avec l'entraîneur. François Clerc jouait sur les matchs importants, alors que j'étais plus ou moins le titulaire en club. Mais vu qu'il était appelé en sélection... Personne ne comprenait [...] donc j'ai explosé. Je suis allé dans le bureau de (Alain) Perrin début 2008 et je lui ai dit : "Je ne peux pas continuer comme ça, je ne comprends pas les choix". Je trouvais que c'était un turn-over diplomatique : je faisais souffler Grosso à gauche et Clerc à droite. J'ai donc proposé d'être sur le banc : "Je vous facilite la tâche, je reste sur le banc. Je suis doublure à gauche et à droite, mais si l'un des deux est mauvais, je prends sa place et je ne bougerai plus." Ils ont refusé, alors j'ai dit que je ne voulais plus d'explications, que je me contentais de faire mon taf. Au final, j'ai été titulaire sur les deux derniers mois. Quand la proposition de la Fiorentina est arrivée, qu'il n'arrivait pas à dire qui était le titulaire, qui le remplaçant, alors cela me tentait. On était sur une fin de cycle, c'était le bon moment pour partir, même si Lyon restait mon club. Cela ne s'est pas fait avec la Fio et finalement je suis resté cinq ans de plus. Mais pour moi, Perrin n'avait pas pris ses responsabilités en 2008. Et vu que j'étais une grande gueule, je l'ai crié haut et fort. »