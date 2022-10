Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (290-281)

Dans la deuxième moitié des années 1970, l'arme ultime de l'OGC Nice, c'est lui. Arrivé en provenance du Partizan Belgrade, Nenad Bjeković devient très vite l'une des gâchettes les plus redoutées du championnat. Teigneux, costaud et d'une efficacité létale, l'avant-centre des Aiglons claque dix-neuf buts dès sa première saison en D1, puis 29 (en 35 matchs) lors de la suivante. Toutes compétitions confondues, le Serbe atteint le total remarquable de 108 réalisations en 170 apparitions sous le maillot azuréen, qu'il n'enlève qu'au moment de sa fin de carrière, en 1981. « En 1979, Strasbourg venait d’être champion de France et voulait me recruter, révèle-t-il à Nice-Matin . J’aurais pu gagner le double... mais j’ai refusé. Je ne voulais pas... Nice, c’est ma famille. J’avais déclaré à l’époque dans votre journal que, si Nice descendait en deuxième division, je ne toucherais plus un seul ballon de ma vie. » Celui qui a été élu joueur du siècle de l'OGCN n'a, heureusement, pas eu besoin d'en arriver là.

« Ce qu’on faisait de bien, personne le voyait puisqu’il y avait Ronaldinho. Donc en fait, fallait qu’il parte pour que les gens s’aperçoivent que t’es technique : « Ah ouais, putain, tu touches, toi… » » Que Jérôme Leroy se rassure, personne n'a eu besoin de voir Ronaldinho quitter le championnat de France pour s'apercevoir que celui qui s’était battu avec son homonyme Laurent lors d’un Classique faisait ce qu’il voulait avec le cuir. Ce n’était donc pas une raison de voler au Brésilien ce qui aurait pu être l’un des plus beaux buts de Ligue 1 lors d’un déplacement du PSG au Vélodrome en taclant le cuir avant qu’il dépasse la ligne de but. Il faut dire que Jérôme - qui a célébré seul son doublé le poing levé pendant que les caméras et ses coéquipiers se sont dirigés vers Ronnie - avait envie de prouver aux supporters parisiens qu’il était bien de retour au PSG et que son passage à l’OM était derrière lui. En fait, peu importe le maillot qu’il portait, Leroy se donnait à fond et régalait les supporters par sa classe et son talent. Et ce, même lorsque les cheveux étaient moins présents et grisonnants et qu’il était plus proche des 40 que des 20 ans à l’image de son passage au Stade rennais où il claque l’un des buts de la saison face à Lens d’un subtil lob et qu’il termine avec le trophée de meilleur passeur de Ligue 1. Un état d’esprit que Jérôme Leroy évoquait dans une longue interview sur SoFoot : « J’ai été à Marseille dans les années 2000, les joueurs, ils arrivaient : « Ah moi, je mouille le maillot, hein. » Je me disais : « Ça y est, lui, il veut déjà se mettre les supporters dans la poche. » Mais il a pas compris qu’il faut d’abord être bon sur le terrain ! » Et ça, Jérôme l’avait très bien compris.

Chez les Sénac, le championnat de France, c'est sacré. Le papa Guy, décédé en 2019, avait montré la voie en passant près de quinze ans à se promener sur les terrains de la D1, entre le Racing Club de Paris et Lens, signant tout de même 42 buts malgré son costume de milieu défensif et parfois de défenseur. Le fiston de l'international français, Didier, a suivi les pas de son père en débarquant dans l'élite moins de dix ans après avoir vu le paternel raccrocher les crampons. Comme Guy, il n'a pas réussi à remporter le titre, terminant lui aussi deux fois vice-champion de France, mais il a laissé l'image d'un défenseur très solides et au caractère bien trempé, Piotr Swierczewski s'en rappelle peut-être encore. Champion olympique à Los Angeles avec la France, Didier aura été un patron à Lens puis à Bordeaux, avec une longévité qui l'a conduit à intégrer le cercle très fermé des joueurs comptant plus de 500 matchs en première division.

Robert Budzynski qualifiait Hugo Curioni de « bulldozer » . Les défenseurs de Ligue 1 ont vite compris pourquoi. L'Argentin met moins de deux minutes pour scorer contre le Paris FC, dès sa première apparition en France. Avec 14 buts en 19 matchs lors de sa saison inaugurale, l'ancien de Boca marque tout de suite son territoire. Et que dire quand il quitte Nantes pour Metz... Associé au Luxembourgeois Nico Braun, « le Fauve » se paie un sacré gueuleton, au point de faire des Grenats la meilleure attaque du championnat. Curioni claque 25 buts en 1975-1976 (seuls Carlos Bianchi et Delio Onnis font alors mieux), puis 22 en 1976-1977. Le prédateur savait s'y prendre pour crucifier sa proie. « Je dis toujours que l'Argentin a une malice différente des autres joueurs. Il faut être intelligent, regarder les erreurs des adversaires, expliquait-il à MHSCTV. Deux ou trois fois, le gardien allait dégager et je venais de derrière lui pour lui marquer un but. Plein de fois, cela les énervait et ils voulaient se battre avec moi. » Malicieux, et caractériel. « On gagnait le derby 2-0 contre Nancy, avec Platini et tout... Deux buts de moi, et l'entraîneur me sort. Je lui ai jeté mon maillot en sortant » , racontait-il en riant. « Il avait deux personnalités, une à l'entraînement et une pendant les matchs, se souvenait Robert Nouzaret, son coach à Montpellier. Le dimanche, il n'était pas à 100%, il était à 200%. Alors à l'entraînement, il s'économisait. » Résultat ? 84 buts en 152 matchs de D1. Le bulldozer avait le réservoir plein pour tout écraser sur le terrain.

« J'ai adoré ce Nîmes avec Kader Firoud. [...] C'était la grande époque, celle de Trésor/Adams en défense centrale. André Kabile, qui jouait arrière gauche, était un personnage incroyable. » Peu de choses semblent attendrir Jean-Jacques Bourdin, mais le Nîmes Olympique des années 60-70 est l'une d'entre elles. Et dans cette équipe, André Kabile (ou Kabyle), 520 matchs avec les Crocos dont 431 en D1, fait figure de monument, lui qui reste encore aujourd'hui le joueur le plus capé de l'histoire du club. Avec le Martiniquais qui a traversé l'Atlantique en bateau à 21 ans, que l'on surnommait « Bilou » , les Nîmois ont réussi une remontée immédiate (1967-1968), sont devenus vice-champions de France (1971-1972) et ont squatté le top 4 du championnat (1970-1971, 1974-1975). « C'est ma famille, c'est tout, expliquera-t-il. Je n'ai jamais songé à le quitter mon Nîmes Olympique. Le soleil, les copains, les cartes, le ballon, une certaine façon de vivre... » Kabile était un roc, même si Christian Dalger, crack de l'AS Monaco, lui a un jour tenu tête, comme le rappelle Jean Petit pour L'Équipe : « Un jour, à Nîmes, [Christian Dalger] se promène face à André Kabile et vient me voir : "Jeannot, Kabile m'a dit : petit, ici le roi, c'est moi, alors si tu ne veux pas repartir avec une jambe sur les épaules, tu changes de côté". Il n'avait pas changé d'aile. En plus, il n'avait pas peur. »

Le natif de Saint-Esprit était pourtant du genre intimidant, et l'esthète suédois Roger Magnusson en a fait les frais un jour de Nîmes-OM au stade Jean-Bouin, se retrouvant déchaussé lors d'un contact avec le défenseur, qui se permit même de balancer le soulier 40 mètres plus loin en direction de la mythique Grande Butte. André Kabile, c'est aussi une drôle d'anecdote datant du 20 octobre 1976, jour où le Nîmois s'était vu offrir son poids en bonbons - de la part du sponsor maillot de l'époque Zan-Ricqles - après une pesée au milieu du terrain indiquant plus de 71 kilos. « Une fois la rencontre terminée, j’ai donné à mes coéquipiers quelques cartons pour leurs enfants, racontera l'intéressé. À l’époque, j’habitais au "Jasmin" pas loin du quartier Capouchiné. J’ai monté quelques paquets pour mes enfants en laissant le reste dans ma voiture pour en faire profiter les amis, ou les petits joueurs du club. Dans la nuit on m’a volé ma voiture remplie de bonbons. Elle a été retrouvée brûlée à Mende quelques jours après. Ça devait sentir la réglisse ! » Le pire dans tout ça ? Ce grand cirque avait eu lieu à l'occasion de ce qui était prétendument le « 1000e match officiel » du latéral. « Je n’ai jamais disputé autant de rencontres officielles, débunkera-t-il. Ils avaient sans doute voulu me vieillir »