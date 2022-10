Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (280-271)

#271: Ricardo

Avant d'être ce coach qui revient tous les dix ans en Ligue 1 pour filer de sérieux coups de main, Ricardo Gomes Raymundo a été un brillant défenseur central pionnier de la filière brésilienne au PSG, où il a posé ses valises en 1991 pour quatre saisons de patron, et dont il a été le héros du titre en 1994, avec un superbe coup de casque victorieux contre Toulouse lors de la 36e journée, au premier poteau sur un corner de Valdo. Pas étonnant quand on sait que « Macana » a scoré dix-sept fois sous la tunique francilienne, dont onze fois en D1. « C'est la plus belle rencontre que j'ai faite dans le football. Il y en a eu beaucoup de très belles, mais notre relation a été la plus durable et la plus solide, nous racontait en 2014 Michel Denisot, président parisien au moment du passage du Brésilien. Quand il est arrivé, le PSG n'avait rien d'un grand club européen, il n'y avait qu'à voir le Camp des Loges à l'époque, il était choqué. Mais petit à petit, il a vu le club se transformer et l'a accompagné dans son développement. Plus que n'importe qui, il était très attaché au Paris Saint-Germain. Toute la construction du PSG, il l'a vécu. Pour moi, c'est un winner absolu. Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un faire une aussi belle carrière sur un seul genou. » « Ce qui m'a toujours le plus impressionné chez lui, c'était son jeu de tête absolument incroyable, témoignait de son côté José Cobos pour les 50 ans de l'ex-défenseur. Ça me faisait rire, mais, même sous pression dans les airs, il parvenait à faire de véritables passes au millimètre près ! Il ne dégageait pas la balle, il la relançait. » Et logiquement, Paname sera sa première étape par la suite, dans son parcours d'entraîneur.