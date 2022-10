Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (270-261)

#269: Shabani Nonda

« Sha Sha Sha Shabani Nonda. » Le chant iconique de la fin des années 1990 du côté de la route de Lorient résonne encore aujourd'hui dans l'enceinte rennaise. C'est ici que l'attaquant congolais a débarqué à 21 ans après quelques saisons réussies en Suisse, contre 40 millions de francs. À Rennes, le natif du Burundin est immédiatement adopté par le public breton, sous le charme de ce buteur racé et terriblement efficace. La preuve, Nonda plante 37 fois sous la tunique rouge et noir en deux ans seulement, et se fait une place dans les livres d'histoire et sur le Mur des légendes récemment autour du Roazhon Park. « C’est énorme, la place de Rennes dans mon cœur, que ce soit dans ma carrière ou ma vie privée, car j’y ai rencontré ma femme, nous avons fait quatre enfants, racontait-il sur le site officiel du SRFC. Sportivement, mon passage a été très positif. Quand je suis arrivé au club, l’équipe était en construction. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, Monsieur Pinault avait mis beaucoup d’argent. C’était un pari risqué, il y avait de la pression. Personne n’y croyait, et on avait réussi quelque chose de bien la première année. »

Des buts à la pelle et une jolie réputation, qui pousse Monaco à lâcher 21 millions d'euros pour s'offrir le nouveau phénomène de l'Hexagone. En Principauté, Nonda ne perd pas le Nord, fait presque oublier David Trezeguet et continue de faire trembler les filets, au point de terminer meilleur buteur de Ligue 1 avec 26 réalisations en 2002-2003. Un pur délice avant le désastre provoqué par le poids du défenseur parisien José-Karl Pierre-Fanfan, qui lui tombe sur la jambe gauche dans un choc tristement spectaculaire, dès la reprise de la saison suivante. Il est victime d'une luxation de la rotule gauche avec arrachement des ligaments, et l'image marque tout le championnat ainsi que la fin de son épopée hexagonale, tant cette blessure et d'autres pépins ne lui permettront pas de revenir à son meilleur niveau à Monaco. Il faut maintenant retenir les meilleurs moments et ne pas s'arrêter de chanter pour Shabani Nonda.