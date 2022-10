Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (260-251)

#258: Benoît Pedretti

« Pedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là, quand il viendra à Montpellier, on va s'en occuper. Ce type est une petite tarlouze ! » Le milieu de terrain a bien été l'objet de l'une des fameuses punchlines de Louis Nicollin, mais il s'agit de ne pas résumer la carrière de Pedretti à cette sortie. Au départ, le gamin de Sochaux ne fait pourtant pas partie des tout meilleurs et il lui faut un peu de temps pour avoir sa chance avec les pros. « Ça dépend des moments. Dans ma carrière on m'a d'abord dit que j'étais trop gentil, pas assez rude dans les duels, ensuite on m'a carrément fait passer pour un voyou, puis de nouveau pour un gentil quand tout se passait bien à Lille et une nouvelle fois pour un presque-voyou parce que je signais en Corse ! Ce que les gens pensent m'intéresse moyennement, assumait-il pour So Foot. Le truc c'est que dans la vie de tous les jours je suis tranquille, posé, et sur le terrain j'ai envie de gagner donc on fait tout pour y arriver. Sauf tricher. Donc cette saison s'il faut user de roublardise, on sera là. »

Chez les Lionceaux, Pedretti a rayonné et laissé peut-être les meilleurs souvenirs. Le milieu avait un pied et un œil, des armes de choix pour distribuer les meilleures passes et orienter le jeu de son équipe. Un début remarquable qui lui a valu de se faire une place à deux reprises dans le onze type de la saison lors de ses deux derniers exercices sochaliens. Il y a bien eu des parenthèses moyennes du côté des deux Olympiques, à Marseille et à Lyon, où il n'aura jamais réussi à s'imposer et confirmer son potentiel. Pas un souci pour cet amoureux de l'Hexagone, passé par Lille, Ajaccio et Nancy, où il a joué le rôle du taulier expérimenté. « On va dire que j'aime bien payer mes impôts en France, se marrait-il. En fait je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un club étranger suffisamment ambitieux et je n'ai pas vraiment cherché à quitter la France en fait. » Ne comptez pas sur nous pour lui en tenir rigueur.