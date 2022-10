Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (250-241)

#250: Olivier Monterrubio

Ils ne sont pas nombreux dans l'histoire du championnat français à pouvoir se vanter d'avoir à la fois marqué le FC Nantes et le Stade rennais. S'ils sont plusieurs à être passés par les deux clubs rivaux, Olivier Monterrubio fait partie des plus symboliques. Sa carrière a débuté sur les bords de l'Erdre, chez les Canaris, où le milieu offensif à la crinière brune s'est révélé, remportant notamment la Coupe de France en 1999 face à Sedan et contribuant surtout au titre de champion en 2000-2001 sous Raynald Denoueix. « Cela a commencé par un super stage de préparation en Autriche. On a vraiment senti une osmose, rembobinait-il auprès de Ouest-France vingt ans après le sacre nantais. Personne n’était à la traîne, tout le monde s’accrochait. Si l’un était un peu moins bien, les autres le ramenaient. Après avoir frisé la correctionnelle en 2000, on s’est dit qu’on n’allait pas revivre une saison comme ça. Et puis, on avait cette joie de jouer ensemble, de se retrouver. Ce qu’on faisait à l’entraînement, on le rééditait le week-end. »

Une saison de rêve, mais un manque de reconnaissance pour Rubio, qui ne ressent pas une grande volonté des dirigeants nantais de le prolonger. Résultat ? Le filou décide de faire un peu plus de 100 kilomètres vers l'Ouest pour s'installer à Rennes, où il est plutôt accueilli avec des insultes que des messages d'amour. Peu importe, Monterrubio retourne le public breton et se met dans la poche les supporters rennais, à force d'enchaîner les bonnes prestations et de distribuer des caviars avec son pied gauche dantesque. Surtout, il forme un duo légendaire de la Ligue 1 avec l'attaquant suisse Alexander Frei. C'est simple, les deux hommes se trouvent les yeux fermés : Rubio est à la passe, Frei à la conclusion, et cette ritournelle se répète... 25 fois lors de leur aventure commune à Rennes, soit pour près de la moitié des buts plantés par le numéro 23 (Rouge Mémoire). L'offrande la plus illustre est peut-être celle donnée contre Osasuna, pour une reprise de Frei restée dans les mémoires. Une belle romance puis un déclin pour le capitaine rouge et noir, qui rejoint Lens au plus grand désespoir des fans rennais. Dans le Nord, Monterrubio continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, distribuer des passes, avant de mettre un point final à a carrière à Lorient, où il retrouve Christian Gourcuff sans trop jouer ni briller. Reste une question : son cœur balance-t-il pour Nantes ou Rennes ? « Nantais ! C'est mon club formateur, j'y suis arrivé à 16 ans, j'y suis passé pro et j'ai gagné des titres ici, répondait au Télégramme celui qui est devenu recruteur pour le FCN. Mon coeur est jaune et vert, pas rouge et noir. »