Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (240-231)

#240: Benjamin Nivet

Les mauvaises langues diront qu'on ne peut pas vraiment aimer la première division quand on connaît sept relégations dans sa carrière. Seulement, Benji Nivet donne le change avec quatre promotions, plus de 300 matchs dans l'élite et un style de numéro 10 à l'ancienne faisant de lui un incontournable de notre championnat au XXIe siècle. Le divin chauve a ainsi fait profiter de son élégance Auxerre, Caen et surtout Troyes, son club, celui avec lequel il a fait le yo-yo et celui qu'il a ramené dans la cour des grands en marquant le but de la victoire lors d'un barrage contre Lorient. Est-ce qu'il aurait pu aller voir plus haut ? « J’ai eu une touche avec Marseille pour être la doublure de Samir Nasri. Ça ne s’est pas fait, car c'est resté au stade d'approche, racontait-il à So Foot. Je suis finalement allé à Caen qui insistait pour m’avoir. J’aurais aussi pu signer à Auxerre, l'année où ils terminent troisièmes. Ils font la Ligue des champions derrière avec l’Ajax, le Real et le Milan, mais Caen ne voulait pas me laisser partir et j’étais encore sous contrat. C’est comme ça, c’est le jeu ! »

Et si le roi Nivet a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2019, il a peut-être connu sa période la plus faste bien après la trentaine, comme il l'assume : « En pro, parfois, tu peux perdre cette notion de plaisir. À certains moments de ma carrière, on devait jouer plus défensif pour faire un résultat. J’ai retrouvé ce plaisir originel à 35 ans quand je suis retourné à Troyes en 2012. Ma carrière était faite, et je suis tombé avec un esthète du beau jeu comme entraîneur : Jean-Marc Furlan. Finalement, mes meilleures saisons, c’était peut-être à partir de 35 ans. On pratiquait un jeu en mouvements, tourné vers l’offensive et clairement, je me suis éclaté pendant cette période. Même si je n’ai pas fait des clubs qui font rêver en matière d’ensoleillement, je me suis toujours bien plu partout où je suis allé. J’ai joué jusqu’à 42 ans et peut-être que je n’aurais pas eu cette chance avec un autre parcours ! » Merci pour tout.