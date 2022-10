Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (230-221)

#223: Johan Micoud

Il est le premier nouveau Zidane, avant même que celui-ci ne devienne le Zizou de tous les Français. Comme le double Z, Johan Micoud est né à Marseille et formé à Cannes où il remplacer le numéro 10 des Bleus une première fois avant la deuxième à Bordeaux. Les comparaisons incessantes avec le meneur de jeu ne sont pas simples à gérer, mais son aisance technique et son pied de velours lui permettent de se faire une place parmi les meilleurs joueurs du championnat à la fin des années 1990. Micoud est un distributeur de caviars et brille davantage par sa vision du jeu que par ses dribbles. Il termine même meilleur passeur de D1 en 1997-1998 avant, mais la suivante est la plus mémorable, Micoud guidant les Girondins vers un titre de champion au sein d'un quatuor de folie aux côtés de Benarbia, Wiltord et Laslandes. Un beau joueur qui poursuivra sa carrière à l'étranger, à Parme et surtout au Werder Brême, où il est encore aujourd'hui considéré comme une légende. Du plaisir avant de revenir à ses premiers amours, la L1 et Bordeaux, où il termine tranquillement sa carrière en empochant une Coupe de la Ligue et en laissant de bons souvenirs au public de Lescure. Avec un regret : ne jamais avoir réussi à s'imposer sur la durée en équipe de France.