Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (220-211)

#212: Souleymane Diawara

Les gants et les cuites. Souleymane Diawara était un personnage, qui a régalé la Ligue 1 sur un quinzaine d'années en se révélant crucial, au poste de défenseur central, dans les titres de champion des Girondins (2009) et de l'OM (2010). À son arrivée à Bordeaux, c'est un drôle de recadrage auquel avait eu droit ce fêtard notoire, comme il le narrait dans les colonnes de France Football : « Mon agent m'avait dit de me calmer : ''Souley, là c'est Bordeaux, c'est Laurent Blanc, c'est du lourd, donc on ne déconne pas, O.K. ?'' Je lui réponds qu'il n'a pas à s'inquiéter, que je vais me calmer. Les quatre premiers mois, je suis nul, mais nul... Jean-Louis Gasset (adjoint de Laurent Blanc) me convoque, me demande ce qui se passe. Moi, je lui dis que tout va bien, au contraire je ne sors plus du tout, je suis nickel. Et là, avec sa voix cassée, il me dit : ''Écoute-moi bien : tu vas vite reprendre ta vie de bâtard. Le changement, le cocon, c'est pas pour toi. On est jeudi, c'est soirée étudiantes. Donc, demain, je veux te voir mort à l'entraînement, tu m'as compris ?'' » Je le regarde : ''Vous êtes bien sûr ?'' En plus, on jouait le PSG le dimanche. Donc, je fais une bringue de chez bringue : la musique, les femmes, les verres, la totale. Le lendemain, je suis K.-O. complet. Dimanche, on gagne 3-0, je finis homme du match. Gasset vient me voir et me dit : ''Voilà, c'est ça ta vie à toi ! Donc, tous les jeudis soir, je veux te voir dehors !'' (Rires.) » La recette sera vraisemblablement la même sur la Canebière. Et si la volonté de Vincent Labrune avait été respectée, le numéro 21 ne serait aujourd'hui plus porté dans le club phocéen.