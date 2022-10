Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (200-191)

#197: Stéphane Ziani

Parti de son club formateur, Nantes, un an avant le sacre des Canaris de Coco, le formidable milieu offensif de poche (1m68) a rattrapé cela six ans plus tard : revenu en Loire-Atlantique après un début de tour de France, le gaucher - voire ambidextre - a permis à son club de coeur de rafler son huitième titre de champion, en 2001, signant quatre buts et quatre offrandes lors de cet exercice et nouant une superbe relation amour-haine avec Sylvain Armand (voir #256). Le deuxième championnat de France pour Ziani, déjà titré avec le RC Lens - un autre club qui l'a marqué - en 1997-1998 à l'issue de sa meilleure saison personnelle (onze caramels, deux passes dé et une place dans l'équipe-type de D1 au milieu des Martin Djetou, Johan Micoud et Robert Pirès). « À l’été 1999, Roger Lemerre m'a dit que La Corogne manquait de visibilité pour me permettre de prétendre à une place chez les Bleus, nous racontait Zian pour les vingt ans du dernier sacre nantais. Alors je signe à Bordeaux, racheté par M6. J’y ai déjà joué, ils jouent la C1 et ont une belle équipe : Micoud, Duga, Laslandes, Wiltord... Mais je tire trop sur la corde en prépa. Je me pète au troisième match, je reviens en janvier 2000 et je me luxe l’épaule : trois mois d’arrêt, Euro 2000 foutu et saison presque blanche. Bordeaux signe un autre milieu, Wilmots. J’entends que Nantes cherche à mon poste et j’y suis prêté. Je suis super content de retrouver Denoueix, mon coach formateur. Je reprends direct mes marques, comme chez moi. »

Quelques mois plus tard, le 12 mai 2001, Ziani est sur la pelouse face à Saint-Étienne, flottant dans son maillot trop large, son club de coeur retrouve le sommet de l'Hexagone et la Beaujoire se remplit de supporters en transe : « Une minute avant la fin, une émotion ultra-intense m’envahit, proche des pleurs, mais je résiste, nous confessait-il. Je revois mon année d’avant, mes doutes, les échéances ratées avec les Bleus. Je suis nantais, je reviens dans le club où j’ai commencé à 8 ans et je vais être champion avec. Putain ! T’es de passage, comme tout le monde, mais en train de participer, avec humilité, à l’histoire de ce club. Et je vais partager ça avec Raynald, mon coach-formateur, celui qui m’a lancé, boosté, rassuré. Je suis là, sur le terrain, mais perdu dans mon monde parallèle. »