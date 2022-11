Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (20-11)

#20: Michel Platini

L'histoire de Michel Platini avec le championnat de France n'est pas aussi glorieuse que celle avec la Serie A, mais sa décennie passée dans l'Hexagone lui a sans doute permis de devenir l'immense joueur qu'il a été. Tout a commencé à Jœuf pour le numéro 10, où l'adolescent sortait déjà du lot et semblait destiné à aller voir plus haut. « Une année lors du tournoi des trois frontières, la sélection lorraine s’était retrouvée bien embêtée de ne pas pouvoir avoir les joueurs professionnels de Metz et Nancy. Ils avaient donc pris des amateurs comme Michel. Et sur les deux matchs, il marque sept buts ! » , nous racontait Michel Keff, son ancien coéquipier. Une évidence qui n'est pas partagée par le FC Metz, qui passe son tour après avoir testé sa capacité respiratoire, jugée insuffisante. Il doit aller voir quelques kilomètres plus au Sud pour trouver son bonheur, à Nancy, le club auquel il sera pour toujours associé en France. Il y aura des débuts en réserve, des premières apparitions en D1 et une relégation qui lui a permis de trouver les réponses au défi physique imposé par les adversaires, une manière de parfaire l'art de l'évitement.

Platoche n'est pas une armoire à glace, mais qui a besoin de jouer les déménageurs quand il est doté d'une technique fabuleuse ? Le milieu offensif est un virtuose, un artiste balle au pied et aussi un joueur intelligent, qui voit les choses avant les autres. C'est aussi un formidable tireur de coup franc, peut-être l'un des meilleurs dans l'histoire de ce sport. C'est d'ailleurs à Nancy, dans la forêt de Haye, qu'il répète ses gammes face à son ami et gardien de but Jean-Michel Moutier. C'est à Nancy qu'il connaît aussi ses premiers bas, entre les blessures et les insultes venues des tribunes. Ses performances en Lorraine lui ouvre les portes de l'équipe de France lors d'une rencontre face à la Tchécoslovaquie en 1976, avant de mettre la main sur son premier trophée, la Coupe de France, en signant l'unique but de la finale contre Nice. La même année, il subit les conséquences de l'échec français au Mondial et se fait siffler sur les pelouses françaises. En 1979, il a tout de même l'embarras du choix au moment de trouver un nouveau club. Ce sera Saint-Étienne, sur le déclin mais dont le nom reste brillant, qui débourse deux millions d'euros pour s'attacher les services de l'homme aux cheveux bouclés. Dans le Forez, il connaît des hauts (son seul titre de champion de France, des buts à gogo en D1, des coups d'éclats européens, etc) et des bas (deux finales de Coupe de France perdues). Un joueur à part quittant le navire en 1982 quelques semaines après que l'affaire de la caisse noire des Verts n'éclate et traversant les Alpes pour donner encore un autre relief à une carrière qui ne faisait que commencer.