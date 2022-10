Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (190-181)

#181: Raymond Keruzoré

Raymond Kéruzoré, c'est une histoire bretonne, et aussi un peu mayennaise. C'est le parcours d'un intellectuel sur et en dehors du terrain, comme le prouve le début d'une carrière passée entre des matchs avec le Stade rennais et ses études de chimie. « Si j’ai finalement opté pour le Stade rennais et non pour le FC Nantes, c’est parce que le club véhiculait une certaine image bretonne, avec un style de jeu très offensif prôné par son entraîneur Jean Prouff. Mais ce qui me plaisait également, c’est que Rennes avait une tradition de jeunes étudiants bretons, racontait-il à Stade Rennais Online. J’ai obtenu ma licence en sciences dès 1970. J’ai été convoqué ensuite par Jean Prouff durant l’été, et je me suis alors rendu compte que jouer au football me plaisait vraiment. Du coup, j’ai écourté mes vacances pour m’entraîner sérieusement avec le groupe professionnel. Entre temps, « Monsieur Jean » m’avait signifié qu’il comptait sur moi pour la reprise du championnat. Dans ma tête, j’ai ainsi décidé de faire du football mon métier. En outre, j’avais pris la température la saison d’avant comme étudiant. Je savais donc ce qu’il me restait à faire pour progresser. À l’époque, il fallait surtout se faire accepter par les piliers de l’équipe. À Rennes, il s’agissait de Pierre Garcia, d’André Betta et de Marcel Aubour un peu plus tard. Ce sont les évènements qui m’ont propulsé plus haut, mais je me suis vite rendu compte que j’étais au niveau. J’adorais les entraînements, ils me donnaient confiance en moi. Je me sentais à l’aise sur le terrain. Je jouais dans une belle équipe, et je prenais beaucoup de plaisir au contact de très bons joueurs. »

Kéruzoré devient alors le maître à jouer des Rouge et Noir, participant notamment au parcours victorieux en Coupe de France en 1971. Deux ans plus tard, il est cependant contraint de quitter le club breton pour renflouer les caisses et le sauver de la faillite. Il atterrit donc à l'OM, où il connaît des difficultés d'adaptation et réalise une saison mitigée avant de... revenir à Rennes. Pour un an seulement, cette fois, dans un contexte conflictuel avec le président Bernard Lemoux, qui le surnomme même « le sorcier maoïste » et fait la chasse aux intellectuels de l'effectif rennais. Il prend donc le chemin de Laval, où il entretient sa réputation de joueur élégant et terriblement fin techniquement, au point d'être désigné joueur du siècle des Tangos en 2002. Une belle récompense pour cet amoureux du Brésil 1958 de Pelé et Garrincha. Avec sa crinière, son style et sa gentillesse, le Finistérien charme le public lavallois, qui le lui rend bien : « On avait une équipe très intelligente, ce qui nous permettait de déplacer les montagnes. C’est vrai que j’ai vécu une belle histoire d’amour avec le public lavallois. Dès mon premier match à Le Basser, les supporters entonnaient déjà des « Keru, Keru » . Ce sont des souvenirs qui marquent. C’était très fusionnel. Je n’avais jamais connu cela ailleurs. À l’époque, il y avait une grosse rivalité entre Laval et Rennes. D’ailleurs, quand on monte en D1, le Stade rennais retrouve la D2. C’était un joli pied de nez de l’histoire. » Il terminera sa route à Brest, étant enquiquiné par quelques blessures et préparant sa reconversion comme entraîneur. L'année dernière, la ville de Carhaix lui rendait hommage en inaugurant une statue de bronze à son effigie et symbolisant son célèbre extérieur du pied. C'est bien ce qu'il fallait pour cette icône du football breton.

En 1979, il part pour Brest avec qui il évoluera pendant deux saisons dont une dernière décevante à cause de blessures récurrentes. Ce véritable maitre à jouer aura également le privilège d'être appelé à deux reprises en Equipe de France. 1981 sera son année de transition, car après avoir quitté Brest, il partira pour Guingamp où il prendra le poste d'entraineur-joueur durant cinq saisons. Sa carrière de joueur se terminera en 1986, année durant laquelle il signera à Brest en tant qu'entraineur principal. Pour la saison 1987/1988, il est appelé au chevet du Stade Rennais afin d'aider ce dernier à retrouver une place dans l'élite. Ce sera chose faite à l'issue de l'exercice 1989/1990, Rennes terminant 1er de son groupe de 2ème division. Mais la saison 1990/1991 en D1 va s'avérer catastrophique pour les Rennais et son entraineur puisque ces derniers termineront dernier du championnat mais seront finalement repêchés suite à des rétrogradations administratives de trois autres équipes. Malheureusement, suite à certaines mésententes avec les dirigeants et les joueurs, il sera démis de ses fonctions d'entraineur et sera remplacé par Didier Notheaux pour la saison 1991/1992. Sa carrière sur le banc continuera ensuite à Tours (1992/1993) puis à Quimper (1994/1997) et enfin en amateur à Carhaix (1998/1999) où il effectuera sa dernière année dans un rôle d'entraineur. Suite à des problèmes de santé, il se verra contraint d'arrêter son métier dans le monde du football.

Désigné joueur du siècle au Stade Lavallois en 2002, vainqueur de la coupe de France avec le Stade Rennais en 1971, Raymond Keruzoré, deux sélections en équipe de France, est une véritable légende du football breton, connu pour son caractère bien trempé, son élégance et sa technique exceptionnelle.

Black-listé partout, celui que Lemoux surnomme la "sorcière maoïste" trouve finalement un point de chute à Laval, qui est aussi en D2. Offensif et déroutant, mais aussi hargneux et peu enclin à accepter certaines choses sans rechigner, Keruzoré se relance en Mayenne. Poète du jeu, alternant jeu court et jeu long, le milieu de terrain emmène les Tangos en première division. Le public du stade Francis Le Basser adule son capitaine et meneur de jeu par sa gentillesse, sa simplicité ainsi que par ses valeurs sportives et humaines. Sous les ordres de Michel Le Milinaire, ce maître à jouer qui transpirait l'intelligence fait une saison 1976-77 exceptionnelle, ce qui lui vaut d’être récompensé de l’Étoile d’or France Football et d'être appelé en équipe de France à deux reprises. En 1976 contre l’Eire, puis deux ans après contre l’Iran. Il figure même dans la liste des présélectionnés pour la Coupe du Monde 1978 en Argentine, mais ne sera finalement pas retenu. La concurrence était trop forte avec Michel Platini, voire Jean-Marc Guillou, sachant qu’Henri Michel et Dominique Bathenay étaient indétrônables et que Jean Petit sortait d’une saison énorme avec Monaco, il aurait effectivement pu prendre la place de Claude Papi, mais l’épopée bastiaise pesait trop lourd. Dur de s'imposer devant de magnifiques techniciens.

Le Finistérien effectue une dernière saison à Laval, avec un maintien encore obtenu à l’arrachée en grande partie grâce à lui et ses sept buts en championnat. Son passage en Mayenne restera comme l’apogée de sa carrière puisqu’il sera élu Tango du siècle par les supporters du club lavallois. Après deux autres saisons à Brest, il raccroche les crampons à Guingamp où il débute sa reconversion comme entraîneur. Fait rare, Raymond Kéruzoré est le premier footballeur français statufié de son vivant. Raymond Kopa, en 2018 à Reims, puis Jean Prouff à Rennes et enfin Henri Michel à Nantes, n’ont en effet connu cet honneur qu’à la suite de leur décès. La statue de bronze mesurant 2 mètres 30 de haut et le représentant en action, frappant un ballon de l’extérieur du pied, trône à quelques mètres de l’entrée du stade Charles-Pinson à Carhaix. Il présente aussi la particularité de n’avoir récolté ni carton jaune, ni carton rouge au cours de sa longue carrière