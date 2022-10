Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (180-171)

#178: Abedi Pelé

Parmi les plus grands joueurs africains passés par la première division française, Abedi « Pelé » Ayew occupe une place de choix. Et pour cause, la simple évocation du nom (et du surnom) du milieu offensif. suffit à réveiller la nostalgie enfouie de tout supporter marseillais, et de n'importe quel amoureux du football en réalité. Car Abedi Ayew est un prodige. L'appellation « Pelé » donnée par ses potes de Dom, en banlieue d'Accra, est même apposée sur son passeport par la fédération ghanéenne. Tout ce talent, le dribbleur l'exporte hors des frontières africaines, à Al-Sadd d'abord, au Qatar, qui le repère au sortir de sa CAN victorieuse de 1982 en Libye, puis au FC Zürich, son point d'ancrage européen entre 1983 et 1984. Pour la France, il faudra attendre 86 et un transfert en D2, à Niort. Vient ensuite Mulhouse, toujours dans l'antichambre, avant la révélation tant attendue à l'OM.

D'abord séduit par l'AS Monaco, Ayew est en effet convaincu par la magie de Bernard Tapie, venu le chiper au rival du Sud. La technique du président ? Faire circuler la rumeur d'une prétendue séropositivité de la Black Star afin de décourager les dirigeants monégasques. La ruse fonctionne, et « Pelé » débarque à la Canebière à l'été 1987. Malgré quelques difficultés d'adaptation (prêté deux saisons au LOSC), la qualité technique et la vitesse du meneur de jeu font merveilles, jusqu'en 1993, l'année de tous les possibles. La victoire en C1 couronne ainsi les 150 parties disputées en ciel et blanc, au même titre que ses trois titres de champions (1989, 1991 et 1992). L'étape d'une vie faite de passion, qu'il transmettra une décennie plus tard à ses deux fistons : André et Jordan.