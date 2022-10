Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (160-151)

#155: Pancho Gonzalez

L'une des plus grandes légendes de l'OGC Nice n'est pas française, mais bien argentine. César Héctor González, dit « Pancho » , est effectivement le symbole des plus belles heures de l'OGCN, dans les glorieuses 50s. Formé et révélé à Boca Juniors, le Portègne, qui réalise une pige au Peñarol de Montevideo entre 1949 et 1950, quitte l'Argentine en 1951. Un peu au hasard. Désireux de tenter l'aventure européenne, González fait en effet la connaissance d'Arthur Boghossian, un agent de joueurs franco-arménien, expatrié en Amérique du Sud. Ce dernier s'arrange pour que le joueur trouve un essai avec le RC Paris, et le fait embarquer sur un bateau direction Villefranche-sur-Mer. Entre-temps, González a pris contact avec son ancien coéquipier à Boca et au Peñarol, installé à Nice : Yeso Amalfi.

Le Brésilien accueille ainsi son compère à son arrivée dans l'Hexagone. Mais au lieu de le conduire à Paris, Amalfi décide de le présenter à son entraîneur chez les Aiglons, Numa Andoire. Les tests sont concluants, « Pancho » fait faux bond au Racing, et son destin bascule. Défenseur rugueux, l'Argentin est du doublé Coupe de France-championnat de 1952, dès sa première saison, avant d'être nommé capitaine en 1955. S'enchaîneront deux nouveaux sacres, en 1956 et 1959, ainsi qu'une nouvelle coupe nationale, en 1954. Lors de cette finale face à l'OM (remportée 2-1), « Pancho » réalisera un geste quelque peu inédit et de grande classe à la dernière minute, en dégageant le lob de Roger Scotti, d'un retourné acrobatique sur sa ligne. Le résumé finalement des 359 rencontres disputées par César Héctor González, jusqu'en 1961. L'Aiglon ultime.

Crédit photo : OGC NIce