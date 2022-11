Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (140-131)

#139: Franck Sauzée

Franck Sauzée c'est une frappe de géant, une figures des années 1980 puis 1990, et le symbole du football français qui gagne. Le milieu de terrain complet par excellence, indiscutable partout où il sera passé.

Le parcours de l'Ardéchois commence ainsi à Sochaux, qu'il sert de 1983 à 1988 (150 apparitions), aux côtés des Philippe, Anziani et Lucas, de John Helt, d'Uwe Krause et bien évidemment, de l'élégant Stéphane Paille. Champion d'Europe espoir en cette année 88, il s'attire les faveurs de Bernard Tapie et de son Olympique de Marseille, qu'il rallie sans trop d'hésitations. « Quand j'entre dans le vestiaire la première fois, je ne sais pas quelle attitude adopter, racontait-il au Phocéen. Du coup, je trace vers mon siège sans dire un mot, j'étais gêné au maximum. Je m'assois, je tourne la tête et je vois : Francescoli, Waddle, Papin et Tigana en train de se préparer. Et je me dis : "Qu'est-ce que je fais-là !" J'avais tellement de pression. »

Impressionné, Sauzée n'en sera en réalité que plus impressionnant une fois sur le terrain, lorsque Gérard Gili lui offre du temps de jeu. Une première étape de deux saisons entre 1988 et 1990, auréolée de deux sacres en championnat (89 et 90). Se jugeant en difficultés face à la concurrence, il se décide alors à rejoindre Monaco, afin d'y trouver de la stabilité. Sur le Rocher, il réalise une saison complète, glanant une Coupe de France, au printemps 1991. Vexé de voir l'un des siens briller chez un rival, Tapie fait le forcing pour rapatrier son protégé. Chose faite, pour celui qui trouve enfin un statut d'intouchable. « Au milieu, avec Didier (Deschamps), on était tout de même très solides. On laissait les artistes s'amuser devant, et nous, on s'occupait de les alimenter. Didier était dans le ratissage, il courait après chaque ballon, chaque tacle. Moi, j'étais en couverture, j'avais un meilleur jeu de tête que lui, donc je récupérais chaque rebond. Et quelques fois, je me permettais de déclencher des petites frappes de loin » s'amusait l'intéressé, au moment d'évoquer sa palette caractéristique.

Et pour cause, de nouveau sacré en D1 (1992), il se mue en artisan majeur de la C1 version 1993, disputant 54 matchs cette saison-là et s'offrant six buts marqué sur la scène européenne, dont un triplé en phase de groupe face au CSKA Moscou. En équipe de France, il disposera du même rôle (39 capes), s'offrant même le record du but le plus rapide inscrit en Bleu : 34 secondes, le 30 mars 1991 face à l'Albanie (5-0). Arrivé au bout d'un cycle, dans cet OM des grandeurs, Sauzée décide finalement de tenter l'aventure à l'étranger, à 28 ans en ralliant l'ambitieuse Atalanta. Un flop, pour une équipe reléguée en Serie B, et un retour en France, à Strasbourg pour le milieu. En Alsace, il se liera d'amitié avec Frédéric Arpinon et David Zitelli, qu'il convainc de le rejoindre, après sa parenthèse montpelliéraine, à Édimbourg pour sa dernière aventure, du côté des Hibernians.