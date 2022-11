Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (120-111)

#117: Alain Caveglia

Avoir provoqué la première garde à vue du stand-upper John Sulo et terni la carrière de l'arbitre Claude Colombo à cause d'un penalty litigieux en finale de la Coupe de France 2000 contre Calais ne sont pas les seuls faits d'armes de « Cavegoal » . Bouillant entre 1993 et 1999 (avec des exercices à vingt, dix-neuf et dix-sept pions en championnat), le Lyonnais a scoré 104 fois au total, en 313 apparitions en première division. La plus belle période ? L'OL, son club de coeur, évidemment : « C'est la plus heureuse, la plus épanouie, nous racontait-il. C'est aussi là où j'étais au top dans ma carrière. En plus, je me rapprochais de ma famille ou de mes proches. C'est toujours difficile de revenir dans sa ville d'origine. Mais personnellement, ça m'a boosté. Je ne voulais pas louper ce retour. Tout petit, j'allais déjà à Gerland. C'est la plus belle période de ma vie de footballeur, avec des matchs de Coupe d'Europe, des chocs de haut de tableau, le brassard de capitaine... »

Le départ de la capitale des Gaules, après avoir été poussé par la sortie par la direction, sera d'autant plus difficile pour celui qui était alors l'idole de Gerland. Le 3 décembre 1999, Lyon paume à domicile contre l'ESTAC alors que tribunes font la grève des encouragements, en soutien à l'attaquant. « Nous avons joué à l'extérieur. C'est inadmissible » , chouinera même Jean-Michel Aulas. Quelques jours plus tard, Caveglia a fait ses bagages. « C'est la plus grosse claque. [...] Ensuite, je fais six mois à Nantes, où je gagne mon seul trophée et la Coupe de France. Mais je n'étais pas bon là-bas. Pas à cause de Nantes, mais parce que je n'étais pas là. J'ai eu du mal à me relever. » Précédemment, c'était sous le maillot du HAC, en février 1995, qu'il avait planté un superbe doublé dans les chicots de Greg Coupet version stéphanoise.