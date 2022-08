Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (1000-991)

#997: Sébastien Roudet

Il aurait pu sauter la barrière en 2001, quelques semaines après avoir charmé Robert Louis-Dreyfus en faisant gicler l’OM de la Coupe de France avec Châteauroux. Sébastien Roudet, champion d’Europe U19 en 2000, avait alors 21 ans, un pied gauche en or et un caractère de héros. Bien heureux, le maestro d’Aubusson, fils d’un ouvrier qui a souvent peiné à comprendre comment un footballeur pouvait coûter aussi cher que son usine, n’a jamais perdu ces deux armes et a finalement eu son ticket pour la Ligue 1 en 2004. Direction Nice, d’où il repartira deux ans plus tard, laissant quelques bons souvenirs et quelques lucarnes nettoyées, avant d’enchaîner avec Valenciennes, Lens et Sochaux. Dingue de nature, gars simple et parfois déconnecté par l’évolution du foot, Roudet, qui aux dernières nouvelles bossait sur un projet de salle de réception, a passé sa vie à réfléchir vite et mieux. Un petit prince du foot de province.

La réaction de Sébastien Roudet : « Je suis très heureux de faire partie de ce classement et je vous en remercie... »