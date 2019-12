Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 90 à 81)

#86: Guangzhou Evergrande 2011

Guangzhou Evergrande 2011, champion de Chine

Le XI type (4-3-3) : Yang Jun - Li Jianhua, Paulão, Feng Xiaoting, Sun Xiang - Cho Won-Hee, Conca, Zheng Zhi - Wu Pingfeng, Muriqui, Gao Lin.

C’est l’histoire du club devenu le plus riche du monde en 2016 et qui devait pourtant disparaître. Souvenez-vous 2010 et ce scandale : impliqué dans une affaire de matchs truqués, le Guangzhou GPC est relégué administrativement en deuxième division et est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. À deux doigts seulement, car l’Evergrande Estate Group, géant de l’immobilier en Chine, vole au secours d’un club né dans les années 1950 et passé professionnel au début des années 1990, époque où le championnat chinois est (enfin) devenu pro. Résultat instantané : le jouet change de nom, de logo et achète la majorité des internationaux du pays, ce qui lui permet de remonter directement dans l’élite jusqu’à ce coup massif moins d’un an plus tard. En novembre 2011, le Guangzhou Evergrande Taobao Football Club soulève la première Chinese Super League de son histoire quelques mois à peine après avoir fait de Dario Conca, élu meilleur joueur du championnat du Brésil en 2010, le cinquième type le mieux payé du monde . Depuis ? Simple : le club a raflé huit des neuf derniers championnats de Chine, deux coupes nationales et deux Ligue des champions d’Asie. Tout ça en voyant défiler Robinho, Paulinho, Jackson Martínez, Lucas Barrios, Alessandro Diamanti, Alberto Gilardino, Marcello Lippi, Luiz Felipe Scolari et Fabio Cannavaro. Galactique.