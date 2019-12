Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 80 à 71)

#74: Tigres 2017

Tigres 2017, troisième titre pour Gignac

Vidéo

Le XI (4-3-3) : Guzmán - Rodríguez, Meza, Juninho, Torres Nilo - Rafael Caroca, Duenas, Aquino - Valencia, Gignac, Vargas.

Après avoir entendu pendant des années les supporters adverses l’inviter au McDo, et le brocarder sur ses problèmes de surpoids, André-Pierre Gignac décide de s’exiler pour le Mexique. Les commentateurs ont beau l’appeler Jean-Pierre, à Monterrey il devient le. Un buteur inarrêtable qui porte les Tigres sur ses larges épaules. Après deux championnats d’apertura remportés en 2015 et 2016. 2017 est son meilleur crû. Lors des play offs du tournoi clausura, il inscrit 6 buts en autant de matchs, mais son équipe doit s’incliner en finale. Pas grave, il aura sa revanche lors de l’2017. Avec Gignac, Enner Valencia et le Chilien Edu Vargas, l’attaque des Tigres est létale. Derrière eux, Javier Aquino et Jesus Duenas virevoltent. Et dans les bois, l’international argentin Nahuel Guzmán est infranchissable. L’escouade de Tuca Ferretti étend son règne sur le pays aztèque et s’impose en finale dans le derby de Monterrey. Deux ans plus tard, les Tigres remporteront un nouveau titre et APG deviendra même le meilleur buteur de l’histoire du club.