Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 70 à 61)

#65: Málaga 2012-2013

Málaga 2012-2013, quart-de-finaliste de la C1, 6e de Liga

: Caballero- Gamez, Demichelis, Weiligton, Eliseu (Antunes) - Camacho (Iturra), Toulalan - Joaquín, Julio Baptista (Duda), Isco - Saviola (Santa Cruz)

Si le temps additionnel n’existait pas, Málaga aurait vu une fois dans sa existence les demi-finales de la Ligue des champions. La saison 2012-2013 ressemble à un miracle sur la Costa del Sol. Traditionnellement habitué à vivoter entre la Liga et la deuxième division, le club andalou (racheté 3 ans plus tôt par un cheikh qatari) propose alors l’effectif le plus frisson d’Europe drivé par un Manuel Pellegrini au sommet de son art. Un savant mélange de has-been revanchards (Saviola, Julio Baptista) et de valeurs sûres expérimentées (Joaquín, Demichelis, Willy Caballero, Toulalan, Santa Cruz) porté par le talent fou d’Isco, que l’Europe découvre. Málaga termine largement en tête de sa poule. Et la Rosaleda est une forteresse imprenable. Ni le Panathinaikos, ni l'AC Milan, ni le Zénith, ni Porto, ni le Borussia ne parviennent à y marquer le moindre but ! À Dortmund justement, en quarts de finale retour, Málaga mène 2-1 et fait taire le mur jaune. Au moins jusqu’à la 90minute. Dans les arrêts de jeu, les Allemands marquent deux fois. Le but de la qualification est entaché d’un hors-jeu évident. Dégoûté, Málaga rate aussi sa fin de saison en Liga et ne reviendra pas en Ligue des champions. Isco partira. Comme Toulalan, Joaquín, Nacho Monreal, Demichelis et Pellegrini. Le miracle aura été éphémère, comme un amour estival sur la Costa del Sol.