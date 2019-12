Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 60 à 51)

#54: Italie 2012

Italie 2012, finaliste de l'Euro 2012

Le XI de l’Italie face à l’Allemagne en demies de l'Euro 2012 (4-4-2) : Buffon – Balzaretti, Barzagli, Bonucci, Chiellini – Pirlo - Marchisio, Montolivo, De Rossi – Balotelli, Cassano.

Au début du mois de juin 2012, l’Italie est dans la tourmente. À une dizaine de jours du début de l’Euro, Cesare Prandelli, alors sélectionneur de la, menace de désengager l’équipe de l’événement de l’année, en Pologne et en Ukraine, pour une nouvelle histoire de matchs truqués qui vise, notamment, Gianluigi Buffon. Il n’en sera rien. Heureusement pour le football et ses passionnés. Sur le terrain, lessont intenables et, surtout, beaux à voir. Grâce à l’ouverture du score d’Antonio Di Natale lors du premier match de groupe face à l'Espagne, à Gdansk (1-1), l’Italie met fin à la belle série du champion du monde et d’Europe en titre espagnol de 14 victoires de suite en compétition. Portée par Andrea Pirlo, au sommet de son art, las’extirpe du groupe devant la Croatie et l’Irlande et retrouve l’Angleterre en quarts. Un match à sens unique, où les Italiens doivent pourtant passer par la séance de tirs au but pour venir à bout des. Durant celle-ci, Pirlo se charge de ridiculiser Joe Hart, l’Italie file en demies et retrouve l’Allemagne. Cette fois, c’est un doublé de Mario Balotelli, aussi costaud sur la rencontre que sa ceinture abdominale apparente, qui met à terre Manuel Neuer et envoie les siens en finale. L’Italie s’inclinera logiquement et durement face à l’Espagne (4-0), mais avec le sentiment du devoir accompli : celui d’avoir distribué du bonheur, et pas seulement aux Italiens.