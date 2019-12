Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 50 à 41)

#46: PSG 2015-2016

PSG 2015-2016, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions, battu en 1/4 de C1

Le XI du PSG lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (2-2) : Trapp - Aurier, Luiz, Thiago Silva, Maxwell - Thiago Motta, Matuidi, Rabiot - Cavani, Ibrahimović, Di María.

C’est un fait : la saison 2014-2015 du PSG a été riche en trophées et en émotions. Avec notamment un quadruplé (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions). Et une élimination en quarts de finale de Ligue des champions face à un Barça largement supérieur (3-1, 2-0) quelques semaines après une qualification héroïque à Chelsea en quarts de finale pour l’un des matchs les plus fous de l’histoire du PSG. Costaud, mais moins solide que la saison 2015-2016 du club parisien. Il faut dire que pour la dernière de Laurent Blanc et de Zlatan Ibrahimović, les coéquipiers d'Edinson Cavani ont fait très fort. Sur et en dehors des terrains à l’image du fameux Périscope de Serge Aurier. Avec notamment un nouveau quadruplé national. Mais avec quelques records supplémentaires. Parmi eux, le plus gros succès de l’histoire du club à l'extérieur en Ligue 1 (9-0 à Troyes). Mais aussi le plus grand nombre de points sur une saison de championnat (96), la plus grande différence de buts (+83), le plus grand nombre de victoires (30), le moins de buts encaissés (19) et le moins de défaites subies (2). En Ligue des champions aussi, le parcours a été quasi parfait avec une seconde place du groupe derrière le Real Madrid et un huitième de finale maîtrisé face à l’habituel Chelsea (2-1, 2-1). Avant que Lolo White ne débarque sur la pelouse de Manchester City pour le quart de finale retour - après le 2-2 au Parc des Princes à l’aller - avec un 3-5-2 qui sort de nulle part. Résultat, le PSG s’incline 1-0 et s’arrête en quarts de finale pour la quatrième fois consécutive. Mais aussi pour la dernière fois de la décennie.