Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 40 à 31)

Bata a failli abriter le plus grand cimetière des Éléphants. Nous sommes en Guinée équatoriale, en finale de la CAN 2015, après une purge de 120 minutes. La Côte d’Ivoire, qui a déjà échoué deux fois aux tirs au but dans la compétition en 2006 et en 2012, joue encore à la mort subite avec le Ghana - et sans Didier Drogba, qui a tiré sa révérence internationale l’année précédente. Et l’on se dit que cette équipe est encore maudite. Pourquoi ? Parce que le Ghana mène 2-0 après deux tentatives de chaque côté. À ce moment-là, le commentateur de la télé ivoirienne se remémore les sanglots du Caire et de Libreville et parle déjà de «» . La suite, c’est un quart d’heure de l’Histoire qui appartient à Boubacar Barry Copa. Celui qui ne devait même pas jouer la finale sans la blessure de Sylvain Gbohouo la veille, claque des parades, se roule par terre, arrête le 11tir ghanéen, se roule à nouveau par terre et offre le titre à la Côte d’Ivoire quand vient son tour de la mettre au fond. C’était son destin