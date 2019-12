Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 30 à 21)

#26: Pays-Bas 2010

Pays-Bas 2010, finaliste du Mondial

Stekelenburg - Van der Wiel, Mathijsen, Heitinga, Van Bronckhorst - De Jong, Van Bommel - Robben, Sneijder, Kuyt - Van Persie.

Si la culture de l’instant oblige à retenir le nom du vainqueur et non du finaliste, la mémoire, elle, n’oublie pas ce qu’elle a vu durant une compétition. Et si c’est l’Espagne qui est sortie vainqueur de la Coupe du Monde 2010, l’équipe qui a émerveillé les supporters du monde entier disputait ses rencontres avec un maillot orange et avait comme meneur de jeu Wesley Sneijder. Au sommet de son art et récent vainqueur de la Ligue des Champions avec l’Inter, le milieu néerlandais a tout simplement roulé sur la compétition avec ses 5 buts - meilleur buteur ex aequo avec Forlan, Muller et Villa - et 4 trophées de homme du match. Soit plus que n’importe quel autre joueur du tournoi. Mais aussi soyeux soit-il Wesley Sneijder n’a pas été le seul homme fort de ces Pays-Bas qui était un parfait alliage de technique (Robben, Van Persie, Sneijder) et de bourrins prêts à donner leur corps à la science (De Jong, Van Bommel, Heitinga). Une symbiose qui fonctionne parfaitement des qualifications - terminées avec 8 victoires en autant de matchs - à la finale avec notamment un sublime quart de finale contre le Brésil (2-1) et une non moins extraordinaire demie face à l’Uruguay (3-2). Avant que le réalisme de l’Espagne, le talent de Andrés Iniesta, la bêtise de John Heitinga et la malédictions desen finale de Coupe du monde les rattrapent. Cruel.