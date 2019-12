Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (de 100 à 91)

#99: Aston Villa 2015-2016

Guzan - Hutton, Lescott, Clark, Cissokho - Bacuna, Westwood - Sinclair, Gueye, Richardson - J. Ayew.

Le 23 avril 2016, un cercueil circule dans un coin du John Smith’s Stadium d’Huddersfield, où Birmingham City dispute alors un match comptant pour la 44journée de Championship. Sur le coffre, un logo : celui de l’ennemi des, Aston Villa, battu une semaine plus tôt à Old Trafford et condamné à la boucler pour quelque temps à la suite d'une saison terrible à tous les étages. À savoir : le passage de quatre entraîneurs sur le banc (Sherwood, MacDonald, Garde, Black), 76 buts encaissés en 38 journées et trois petites victoires au milieu, notamment, de deux séries de défaites monstrueuses. La seconde aura vu Villa enchaîner, entre le 14 février et le 15 mai 2016, treize rencontres sans succès, dont douze défaites, et marquer seulement sept petits buts... Terrible pour un club qui n’était plus descendu en deuxième division depuis la fin des années 1980 et dont les joueurs ont vu leur salaire réduit par deux en fin de saison par un propriétaire, Randy Lerner, flingué. En avril, il y aura malgré tout cette éclaircie : Aston Villa, remonté en Premier League l’été dernier, est élu meilleure pelouse du Royaume. Toujours important de mourir sur un beau gazon.