Top 100 : les équipes mémorables de la décennie (5e)

#5: Montpellier 2011-2012

Montpellier 2011-2012, champion de France

« Je pense qu’on a ensuite fait quelque chose que Loulou a eu la chance de vivre, il n’aurait jamais imaginé voir son Montpellier champion. »

« J’étais un peu chafouin parce qu’on se sentait attaqués, pas pris au sérieux, personne ne pensait qu’on irait jusqu’au bout. »

« Quand on est entraîneur, on ne peut pas se défouler en faisant les efforts physiques comme les joueurs. En plus, tu as le quatrième arbitre qui te saute dessus dès que tu bouges une oreille »

« Il y a quelques connards, et je pèse mes mots, qui n’étaient pas très objectifs. Je me faisais parfois titiller dans la presse, souvent par des gens qui ne savaient pas en quoi était fait un ballon »

« Aujourd’hui encore, quand je rencontre des gens à Montpellier, ils me disent que c’était le plus beau jour de leur vie. C’est fort, non ? »

C’est l’histoire d’un exploit retentissant. L’histoire d’une équipe qui a marqué les esprits. Dans cette dernière décennie, l’Angleterre a eu Leicester, la France aura eu Montpellier. On pourrait croire qu’il s’agit d’une autre époque, mais c’était il y a seulement sept ans : le club héraultais devenait champion de France pour la première fois de son histoire, brisant le rêve du PSG passé sous pavillon qatari. Le MHSC en 2011-2012, c’était 82 points, 68 buts marqués et 34 encaissés. Quoi d’autre ? Une sacrée équipe sur le terrain, souvent solide, parfois spectaculaire. Des joueurs au top, aussi : Giroud le buteur, Hilton le taulier, Belhanda le chef d’orchestre, Cabella la jeune révélation, Jourdren le dernier rempart, Utaka le dynamiteur, et tous les autres. Un équilibre parfait. Et une saison historique récompensant un homme : Loulou Nicollin, le roi des poubelles et de Montpellier. Sept ans après ce morceau d'histoire, René Girard, l'entraîneur de l'époque, revient avec nostalgie sur cette saison si particulière.) C’est dur de dissocier les titres, j’en avais aussi gagné en tant que joueur à Bordeaux, ils sont tous importants. Mais je crois qu’on peut dire que c’était certainement le moment le plus inattendu. Quelle communion ça a été… Tout le monde tirait dans le même sens, et je pense qu’il le fallait car c’était la première année qatarie avec Ancelotti au PSG. Cela dit, au départ on ne se disait pas du tout qu’on allait jouer le titre. On va dire que l’appétit est venu en mangeant, pendant qu’on entendait le même refrain tous les samedis, disant qu’on allait finir par s’écrouler. () C’était vraiment une saison folle, je crois que tout a été parfait même si la perfection n’existe peut-être pas.C’est vrai que l’année d’avant avait été plus compliquée, mais il ne faut pas oublier qu’on avait fait 5lors de ma première saison.Bon, il y avait eu une surcharge de matchs, quelques petits pépins. On peut comprendre le mécontentement du président, c’était aussi son rôle d’attirer l’attention. Le président Loulou, on le connaissait, on savait comment il pouvait réagir et on en a fait cure. Et je pense qu’on a ensuite fait quelque chose qu’il a eu la chance de vivre, il n’aurait jamais imaginé voir son Montpellier champion.Je pense qu’on avait une équipe très équilibrée, même si on savait qu’il fallait éviter les emmerdes physiques. Il y avait des tauliers, des jeunes prometteurs et modestement, je crois que rien ne pouvait nous arriver cette année-là. On avait des Estrada, un Giroud et des jeunes comme Saihi, Cabella, c’était un bon mélange. Je n’ai été qu’un maillon de cette épopée, mais je peux vous dire que je me sens encore chez moi à Montpellier.) Non, non, non, tu sais j’ai toujours été un bosseur. Les choses ne viennent jamais seules. On a bien bossé avec le groupe, on a aussi réussi à tenir psychologiquement et à ne pas subir la pression un peu plus importante après chaque journée. Il y a aussi une petite part de chance, mais le reste c’est du labeur, du travail. J’ai eu la chance d’avoir un groupe exceptionnel et des dirigeants impliqués.Non, ce n’est pas vraiment. À la huitième journée, je peux te dire qu’on ne pensait pas du tout à ça, mais on a pris une bonne claque et peut-être que ça nous a remis à notre place après ce bon début de saison. On a compris qu’il y avait du lourd en face. C’était une bonne gifle, je pense que ça nous a servi.C’était plutôt de l’ironie, c’était pour mettre un peu de piment sachant qu’on était juste derrière eux au classement.Quand on jouait le PSG, on parlait surtout d’eux et pas de leurs adversaires, donc j’aimais bien les titiller. J’étais un peu chafouin parce qu’on se sentait "attaqués", pas pris au sérieux, personne ne pensait qu’on irait jusqu’au bout. Et au final, ça a été un 2-2 assez superbe, avec une bonne qualité de jeu des deux côtés. Je pense que c’était un moment très fort dans cette saison, ça prouvait qu’on étaient costauds et on a pris conscience de notre valeur.J’ai toujours insisté sur la prudence, je leur répétais qu’il ne fallait pas s’enflammer et qu’il fallait se concentrer sur notre jeu. Je me rappelle que j’installais toujours un croquis dans la salle de réunion avec des mots-clés, comme modestie, confiance… En fait, c’est monté crescendo, il fallait s’adapter à notre parcours. On est tous devenus plus ambitieux au fil des journées, et à partir des dix derniers matchs, je leur disais qu’ils étaient en train d’écrire l’histoire, leur histoire. Je voulais leur faire comprendre qu’ils étaient capables de le faire et qu’on se mette dans la peau d’un prétendant au titre.Ah Olivier… Notre relation était très bonne. C’était la saison de la confirmation pour lui et il avait été exceptionnel. Pour le reste, c’était la même logique qu’avec le groupe, il fallait le mettre en garde et faire en sorte qu’il garde les pieds sur terre. On a pas attendu ses premiers pas en équipe de France pour parler, puis c’était très facile avec un garçon comme Olivier. En revanche, après ce nouveau statut d’international, il était beaucoup plus surveillé sur le terrain, les adversaires le prenait au marquage, il recevait un traitement différent. Et ça ne l’a pas empêché de continuer à marquer, à être décisif, à commencer par ce match contre Lille où il va récupérer un ballon que trois quart des joueurs auraient laissé à l’abandon. Ça résume bien le garçon.C’était un match sous haute tension. Lille sortait aussi d’un parcours remarquable, ils avaient fait le doublé l’année précédent, il y avait des mecs comme Hazard, Payet, Debuchy…Pour finir devant Paris, on savait qu’il fallait bousculer cette équipe. Si on perdait ce match, le PSG pouvait nous repasser devant. Je peux te dire que le banc, c’était bouillonnant. C’est ça qui est terrible quand on est entraîneur : on ne peut pas se défouler en faisant les efforts physiques comme les joueurs. En plus, tu as le quatrième arbitre qui te saute dessus dès que tu bouges une oreille () Ce match, je l’ai vécu très intensément avec mon staff.Oui, oui, ça lui donnait un côté épique à ce match. Et derrière, il y a ce déplacement à Auxerre à la dernière journée, où les supporters balancent des balles de tennis, des fumigènes et le match est interrompu pendant une heure. On se demandait même si on allait la terminer cette rencontre. Sur ces deux matchs, ces évènements auraient pu nous faire péter un câble ou perdre le fil, mais on est restés concentrés et ça nous a emmené au bout du rêve.On a toujours peur quand on est entraîneur, rien n’est écrit à l’avance dans le foot. Et quand tu luttes avec une équipe comme le PSG, il suffit d’un petit caillou pour qu’il passe devant et qu’on ne les revoit plus. C’était aussi mon rôle de ne pas paniquer ou transmettre la peur, je me suis servi de mon expérience pour avancer et faire passer des messages aux joueurs.) Je pourrais revenir sur le match perdu 3-0 contre Paris, mais il y en a un autre qui me vient en tête : Evian à la maison. Ca avait été une rencontre très spéciale, un match nul 2-2, très compliqué, avec beaucoup d’agressivité en face. C’était difficile à gérer, on avait d’ailleurs perdu Younes (Belhanda) qui s’était fait expulser. Je ne pouvais pas lui en vouloir, mais on lui avait fait comprendre que ça pénalisait le groupe, surtout qu’il y avait un match important à Rennes derrière. C’était un garçon généreux, Younes.Ce match illustre la confiance qui régnait chez les joueurs : on gagne 3-1 avec ce but d’anthologie de Younes, un enchaînement contrôle-retourné dans la lunette, il en fallait pour tenter un tel geste. En vérité, on étaient arrivés au Vélodrome avec énormément de confiance. Pas de l’arrogance hein, mais une vraie force. On se sentait costauds, capable de faire un résultat et ça fait clairement partie des matchs couperets.Mais une revanche vis-à-vis de qui ? Non, il y a quelques connards, et je pèse mes mots, qui n’étaient pas très objectifs, c’est tout.Je me faisais parfois titiller dans la presse, souvent par des gens qui ne savaient pas en quoi était fait un ballon, et ça ne m’a pas empêché de dormir. Il faut reconnaître que c’était plaisant d’être récompensé pour son travail, mais ce n’était pas un but ultime. Je n’ai pas besoin d’une telle distinction pour prendre mon pied à entraîner. Un jour, Aimé Jacquet m’a dit : «" Il avait raison, c’est un métier qui n’est pas simple.Pfiou...ça a été fabuleux. On ne l’a pas fait le soir-même car on rentrait d’Auxerre, mais quand on a été reçu place de la Comédie le lendemain, c’était extraordinaire.La Comédie remplie, je peux vous dire que ça commence à faire un paquet de monde. Il y avait une ferveur, une fierté d’être Montpelliérain. C’était vraiment une très, très belle fête. Aujourd’hui encore, quand je rencontre des gens à Montpellier, ils me disent que c’était le plus beau jour de leur vie. C’est fort, non ?Oh non, je n’ai pas de jolis cheveux moi () C’était marrant aussi ce moment avec le président. Tout était parti d’un pari avec Rémy Cabella qui voulait lui faire la crête en cas de titre de champion. Personne ne pensait qu’il le ferait, puis on l’a vu rappliquer comme ça avec sa nouvelle coupe…. C’était rigolo.En toute modestie, je pense que oui. On le savait, oui, on savait qu’on venait de réaliser quelques chose d’important dans l’histoire du club. Le titre est quelque chose d’historique et il restera pour encore très longtemps.Oh oui, je pense que ça arrivera de nouveau un jour. Après, il faut voir comment l’écart se creuse entre Paris et les autres. Quand voit déjà la différence énorme avec Lyon, les difficultés qu’ils ont pour rivaliser avec le PSG. Mais un jour ou l’autre… Le foot est fait de surprises et de moments inattendus, ça finira par arriver de nouveau.