#74: Quadruple petit-pont pour Fatos Beqiraj

Hapoel Beersheva – Maccabi Netanya (1-1)

Et un, et deux, et trois... et un petit quatrième pour la route. Ce 2 février 2019, le Monténégrin Fatos Beqiraj a slalomé entre les défenseurs rouges et blancs de l’Hapoel Beersheva avec l’habileté d’un skieur alpin. Le nom des piquets ? Dans l’ordre : Hatem Abd Elhamed, Dor Elo, John Ogu et Haor Melikson.51%. C'est assez impressionnant sur le papier pour donner une majorité absolue, mais on parle quand même d’un championnat dont la dernière « star » s’appelait Apoula Edel. Restons sérieux.