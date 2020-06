Top 100 : Humiliations suprêmes (de 60 à 51)

#53: Pastore sur la défense de Chelsea

PSG – Chelsea (3-1)

Bien avant un 8 mars 2017 au Camp Nou, le PSG avait déjà connu un traumatisme de type « Remontada » en Ligue des champions. C’était contre Chelsea, en 2014, et le match aller s’était déjà soldé par une éclatante victoire parisienne, notamment mémorable pour ce but de Javier Pastore. Ce moment où l’homme de cristal a décidé de prendre les choses en main et de justifier, en une paire de dribbles et une frappe imparable, les 42 millions mis sur sa pomme. Et c’était Lampard et Terry, en face.72%, cette capacité à transformer des êtres humains en plots est spécifique à la race des seigneurs. Tout ça pour se faire sortir par Demba Ba deux semaines plus tard, quel gâchis.