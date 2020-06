Top 100 : Humiliations suprêmes (de 50 à 41)

#50: Kerlon « l’otarie » Moura Souza

Brésil – Colombie U17 (3-1)

#51: Riquelme sur Yepes #49: Garrincha sur Nílton Santos

Au milieu des années 2000, période de naissance et de floraison de YouTube et donc des vidéos virales sur internet, Kerlon Moura Souza est très rapidement devenu une sensation du web grâce à un dribble unique : il levait le ballon à niveau de sa tête et le faisait rebondir sur son crâne pendant qu’il parcourait les défenses adverses. Baptisé, ou « dribble de l’otarie » en VF, ce geste avait le don de mettre complètement hors d’eux ses adversaires à tous les coups. Comme lors de ce match de championnat CONMEBOL U17 en 2005, lors duquel le numéro 15 colombien n’a pas trouvé meilleure solution pour l’arrêter que de lui mettre un énormedans le bas ventre.Un cas isolé ? En 2007, lors d’un match contre l’Atlético Mineiro avec Cruzeiro, Kerlon récidive et se fait violemment tamponner par Dyego Rocha Coelho, qui écopera de 4 mois de suspension pour son geste . Bref, Kerlon aimait provoquer ses défenseurs. Mais il n’était pas non plus une tête brûlée. Dans une interview accordée à ESPN Brésil en 2016 , il raconte son bref passage à l’Inter :Heureusement pour lui, d’autres se sont chargés de faire vivre son héritage sur les grandes pelouses européennes. Comme Nani, qui avait reproduit le geste en 2008 dans son propre camp, alors que Manchester United menait 4 à 0 contre Arsenal, humiliant complètement ce pauvre Justin Hoyte.200%. Un geste pensé uniquement pour ridiculiser son adversaire. Une telle insolence, ça se savoure et ça s’applaudit des nageoires.