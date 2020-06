Top 100 : Humiliations suprêmes (de 20 à 11)

#18: Ronaldo sur Luca Marchegiani

Lazio – Inter (0-3)

Les amoureux du Ronaldo brésilien citeront pour la plupart ce match de dingue contre la Lazio en 1998 comme LA plus grosse performance individuelle de la carrière de R9. Et il y inscrira naturellement un but resté dans toutes les mémoires : parfaitement lancé par Moriero, il arrive devant Marchegiani, le regarde droit dans les yeux avec calme et... PAF. En une demi-seconde, double feinte de corps, crochet extérieur, gardien sur le cul, but. Quel joueur.3%, comme le nombre de buts inscrits par l'Inter ce soir-là, mais AUSSI comme le nombre de buts que mangera le Brésil du même Ronaldo deux mois plus tard au Stade de France. CHAMPIONS DU MONDE.