Top 100 : Humiliations suprêmes (de 100 à 91)

Il ne pouvait pas s’en aller sans un dernier coup d’éclat. Le 18 août 1998, un peu plus d’un an après l’annonce de sa retraite sportive, Eric Cantona offrait à Old Trafford, son théâtre des rêves, une dernière représentation sous le maillot de Manchester United. L’occasion ? Un match de charité commémorant les 40 ans du drame de Munich, qui s’est rapidement transformé en jubilé du Roi. Dans une ambiance bon enfant, le légendaire numéro 7 s’offre un ultime but de génie, éliminant trois joueurs et attendant que son pote William Prunier se retrouve deux fois sur les fesses avant de faire trembler les filets. Bon, c’était un match de charité, mais ça pique quand même.40%, l’opposition n’était pas non plus folle en face, faut pas déconner.