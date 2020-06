Top 100 : Humiliations suprêmes (de 10 à 2)

#5: Kaká à Old Trafford

Manchester United – AC Milan (3-2)

#4: Cafu sur Pavel Nedvěd

Les soiréesen clair sur TF1, la voix de Thierry Gilardi, United et l'AC Milan au sommet de leur art... Et Ricardo Kaká. S'il ne fallait retenir qu'un seul moment de la carrière du Ballon d'Or 2007, ce serait sans doute celui-ci. Une saucisse expédiée par Dida, unpour trois défenseurs des, et la magie opère avec du télescopage et le Brésilien qui danse au milieu des flammes tout en simplicité et en maîtrise, jusqu'à sa conclusion comme à l'entrainement face au grand Edwin van der Sar, déjà crucifié une première fois un quart d'heure plus tôt. Une chose est sûre : Gabriel Heinze et Pat' Evra n'auront jamais l'air aussi con que ce soir-là. Même si l'émergence d'Instagram a quelque peu rebattu les cartes 4 comme le nombre de touches de balle qu'il a suffi à Kaká pour réaliser cela x 10 comme son nombre de buts en C1 lors de cet exercice x 3 comme le 3-0 encaissé au retour par les Mancuniens. Se faire dribbler de la tête... à deux contre un... devant son public... quand on défend les couleurs de Manchester United... C'est impardonnable. Et ça vaut minimum un bon 120%.