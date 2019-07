Top 100 : CSC inoubliables (de 90 à 81)

#88: Andoni Zubizarreta - 1998

Espagne-Nigeria (2-3), Coupe du monde, 13 juin 1998

Jusqu’ici tout va bien. Après 47 minutes de jeu, à Nantes, l’Espagne mène 2-1 et gère tranquillement son entrée dans le Mondial 98 face au Nigeria. Puis, badaboum : à un gros quart d'heure de la fin, lesretournent la Beaujoire, bien aidés par un Andoni Zubizarreta cochon qui, sur un centre de Garba Lawal, fait tout et n’importe quoi. À savoir : un plongeon pas du tout maîtrisé, une déviation du genou et un but contre son camp. Cinq minutes plus tard, Sunday Oliseh enfonce le clou. Le Nigeria s'impose 3-2 et s'offre trois points précieux alors que l’Espagne terminera troisième du groupe C. À cause d'un Zubi baveux.