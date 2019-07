Top 100 : CSC inoubliables (de 70 à 61)

#63: Ismaïl Aissati - 2009

Ajax Amsterdam - Benfica Lisbonne (2-3), Tournoi d'Amsterdam, 26 juillet 2009

#64: David Alaba - 2016 #62: James Collins - 2015

Non, la France n’a pas le monopole des talents gâchés. Les Pays-Bas aussi ont loué les mérites d’un joueur qui n’a finalement pas eu la carrière escomptée. C’est notamment le cas d​'​Ismaïl Aissati. Véritable prodige du centre de formation du PSV, le milieu offensif qui deviendra par la suite international marocain commence à enchaîner les matchs alors qu’il n’a que 17 ans. Un âge qui ne l’empêche pas de disputer et de remporter le Championnat d’Europe Espoirs avec les Pays-Bas en 2006 et 2007 face à des joueurs plus vieux de quatre ou cinq ans. Le début de laIsmaïl Aissati qui va se poursuivre par une signature chez le rival de l’Ajax Amsterdam, en 2008, contre 5 millions d’euros. Pas mal pour un gamin de 20 ans à l'époque. Sauf que le rêve va très vite se transformer en cauchemar en raison des blessures à répétition. Et finalement, les supporters de l’Ajax ne retiendront qu’un geste d​'​Ismaïl Aissati : son CSC en amical face au Benfica Lisbonne. Alors que son portier Kenneth Vermeer décide de relancer proprement en lui filant le cuir, le milieu de terrain tente de lui remettre​,​ mais envoie finalement une ogive sous la barre. Dix ans plus tard, l’ancien enfant prodige vient de permettre à son club de Denizlispor de terminer champion de deuxième division turque. En offrant 8 passes décisives et en claquant 3 buts. Du bon côté cette fois-ci.