Top 100 : CSC inoubliables (de 40 à 31)

Real Madrid-Manchester United (3-3), C1, 15 mai 1968

Dix ans après le drame de Munich et le décès tragique de huit des Busby Babes , les planètes s’alignent enfin pour Manchester United. Et tant pis si l’un des astres est un but contre son camp. En cette demi-finale retour de C1, le club anglais est mené 2-0 et ​se retrouve ​virtuellement éliminé​,​ quand une longue ouverture retombe dans la surface madrilène sur le pied de Zoco. Celui-ci tente de dégager, mais échoue dans sa tentative et reprend le cuir de l’extérieur du pied. Au lieu de revenir vers le rond central, le ballon prend la direction du but espagnol et trompe la vigilance de Betancort. Manchester revient au score. Et qu’importe le nouveau but espagnol une minute plus tard, plus rien ne peut arriver aux. En seconde période, les ​Mancuniens déroulent et obtiennent leur qualification. Quelques semaines plus tard, United remporte la Coupe des clubs champions.