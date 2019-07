Top 100 : CSC inoubliables (de 30 à 21)

#30: Rodrigo Cervetti – 2015

Comunicaciones-Atlético Atlanta (0-5), Primera B Metropolina, 8 juillet 2015

Il y a certainesplus excusables que d’autres. Si votre gardien vous plombe dès la cinquième minute par exemple, le 5-0 infligé reste une branlée​,​ mais devient un peu plus compréhensible. Et quand votre dernier rempart se ridiculise lui-même en donnant littéralement un but à l’adversaire, alors cette raclée se transforme carrément en suite logique. Rodrigo Cervetti, gardien de Comunicaciones, ne dira pas le contraire. À l’occasion d’une rencontre de championnat de troisième division argentine opposant son équipe à l’Atlético Atlanta, le portier réalise une bourde, une vraie. Aucun attaquant pour l’emmerder, aucune pression sur ses épaules, aucun signe extérieur potentiel pouvant le gêner... Et pourtant, le malheureux perd (à vie ?) toute la confiance de ses partenaires en un seul geste : voulant relancer à la main sur son défenseur, son bras (plus long qu’il ne le pense ?) le trahit et prolonge le mouvement de façon bien trop prononcée. La sentence est irrévocable : ouverture du score. Et ce n'est que le début du calvaire...