Top 100 : CSC inoubliables (de 20 à 11)

#12: Recep Çetin - 1990

Malmö-Beşiktaş (3-2), C1, 19 septembre 1990

#13: Gary Neville - 2006 #11: Adrien Gulfo – 2017

C’est peu dire que ce premier tour aller de Coupe des clubs champions européens 1990-91 entre Malmö et le Beşiktaş a été riche en buts et en rebondissements. Menés par deux fois au score par les Suédois, les Turcs sont revenus à égalité à chaque fois grâce à un doublé de Feyyaz Uçar. Sauf que lorsque Malmö reprend l’avantage deux minutes plus tard, l’attaquant turc n’a plus le courage pour aller claquer un triplé. Il faut dire que lui, ses coéquipiers et les supporters sont encore sous le choc du but du 3-2. Une sorte de volée acrobatique sous la barre de toute beauté. Malheureusement, le défenseur Recep Çetin qui n’a ensuite jamais réussi à reproduire ce geste de l’autre côté du terrain. Il n'empêche qu'il a marqué ce jour-là les plus beaux buts de l’histoire de la C1... contre son camp.