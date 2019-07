Top 100 : CSC inoubliables (de 100 à 91)

#100: Cristiano Ronaldo - 2013

Grenade-Real Madrid (1-0), Liga, 2 février 2013

#99: Sead Kolašinac – 2014

Et oui, Cristiano Ronaldo aussi est capable de planter un but contre son camp. Comme à chaque corner défensif, CR7 se place au premier poteau. Sauf que cette fois-ci, son coup de casque part du mauvais côté et file au fond de ses propres filets, 1-0. Le score ne bougera pas et Grenade s’offre une victoire de prestige face au Real Madrid. De son côté, l’attaquant portugais gardera en tête ce premier (et unique à ce jour) CSC de sa carrière et se vengera quelques mois plus tard en claquant un quintuplé à ces mêmes Andalous. Lionel Messi, lui, n’a toujours pas réussi à planter le moindre CSC. Mais qu'est-ce qu'il attend ?!